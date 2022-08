ഗവർണർക്കെതിരെ സി.പി.എം പ്രതിഷേധിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി പ്രതിഷേധിക്കും -കെ. സുരേന്ദ്രൻ

cancel camera_alt കെ സുരേന്ദ്രൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃശ്ശൂർ: ഗവർണർക്കെതിരായ ഭീഷണി അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാൻ ബി​.ജെ.പി തയ്യാറല്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ. ഗവർണർക്കെതിരെ സി.പി.എം പ്രതിഷേധിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ തൃശ്ശൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമവാഴ്ചയുടെ മരണമണി മുഴക്കുകയാണ്. ഗവർണർക്കെതിരായും ലോകായുക്തയ്ക്കെതിരായുമുള്ള ഓർഡിനൻസുകൾ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ലോകായുക്തയുടെ അന്വേഷണമാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സർവകലാശാലകളിലെ അനധികൃത നിയമനങ്ങളും സിപിഎമ്മുകാരുടെ ബന്ധുനിയമനങ്ങളും യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതും ഗവർണർ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഗവർണർക്കെതിരെ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ കാരണം. ഗവർണറെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് അന്വേഷിക്കാതിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മര്യാദയില്ലായ്മയാണ്. ഗവർണർക്ക് പോലും നീതി കിട്ടാത്ത കേരളത്തിൽ മറ്റു പൗരൻമാർക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്താത്തത്? രാജ്ഭവനെതിരെ ആക്രോശിക്കുന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സർക്കാരോ സിപിഎമ്മോ മറുപടി പറയാത്തത്? കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് എടുത്തുവെക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്. കണ്ണൂർ യുസിയിലെ അനധികൃത നിയമനത്തിലും സർവ്വകലാശാലകളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വത്ക്കരണത്തിലും കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പ് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തതാണ്. പിണറായി വിജയനെ സഹായിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ജോലി. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തിയ കെടി ജലീലിനെതിരെ സർക്കാർ ഒരു നടപടിയുമെടുക്കുന്നില്ലെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സർക്കാർ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. തിരുവല്ല കോടതി ജലീലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സർക്കാർ അനങ്ങാത്തത് ജുഡീഷ്യറിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. രാജ്യവിരുദ്ധർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന സർക്കാരാണിത്. സർക്കാരിന്റെ രാജ്യദ്രോഹ നിലപാട് കണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ബിജെപിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും ജലീലിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും വരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാവുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കൃഷ്ണകുമാർ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.നാഗേഷ്, ജില്ലാ അദ്ധ്യക്ഷൻ കെകെ അനീഷ്കുമാർ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെആർ ഹരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. Show Full Article

If CPM protests against the Governor, BJP will protest against the Chief Minister -K. Surendran