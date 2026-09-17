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    മാധ്യമം ഹെൽത്ത്‌ കെയറിലേക്ക് കൊടിഞ്ഞി ഐ.ഇ.സി സെക്കന്ററി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായഹസ്തം

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    മാധ്യമം ഹെൽത്ത്‌ കെയറിലേക്ക് കൊടിഞ്ഞി ഐ.ഇ.സി സെക്കന്ററി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായഹസ്തം
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    മാധ്യമം ഹെൽത്ത്‌ കെയർ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊടിഞ്ഞി ഐ.ഇ.സി സെക്കന്ററി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ സ്വരൂപിച്ച തുക പ്രിൻസിപ്പൽ വി. അബ്ബാസിൽ നിന്ന് ‘മാധ്യമം’ ഈവൻസ് കൺട്രി ഹെഡ് മുഹ്സിൻ. എം. അലി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു 

    കൊ​ടി​ഞ്ഞി: മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കാ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മം’ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ടി​ഞ്ഞി ഐ.​ഇ.​സി സെ​ക്ക​ന്റ​റി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച 1,65,240 രൂ​പ കൈ​മാ​റി.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി. ​അ​ബ്ബാ​സി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം ഈ​വെ​ൻ​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മു​ഹ്സി​ൻ. എം. ​അ​ലി തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ഷെ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, എ​മി​ൻ അ​ജാ​സ്, റ​സി​ൻ, സ​മാ മ​റി​യം, വി.​പി. ന​ഹാ​ൻ, റാ​ഹി​ൽ റു​ഷൈ​ദ്, കെ.​കെ. ന​യ്ഷ, ലൈ​ത് സാ​ബി​ത്, ടി. ​റ​സാ​ൻ, സ​ഹം​ഷ, ആ​മി​ന മ​റി​യം, ഷെ​സി​ൻ, ഫ​ഹ​ദ് റ​ഹീം, അ​മ​ൽ ഷാ​ൻ, എം. ​കെ. ഷെ​ഫി​ൻ, ഹ​യ മെ​റി​ൻ, ആ​യി​ഷ അ​മാ​നി, ഇ​സ റി​യാ​സ്, കെ. ​ഇ​ഫ്‌​റാ​ഹ​ർ​ഷാ​ദ്, എം. ​കെ​ൻ​സ്, സി.​പി. ലി​സ, സ്കൂ​ൾ ബെ​സ്റ്റ് മെ​ന്റ​ർ​സ് പി. ​കെ. ശ​ര​ണ്യ, കെ. ​ഫൗ​സി​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എം.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​കെ. സ​മീ​ന, സ്കൂ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​ൻ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം എ.​എ​ഫ്.​സി സി.​വി. സ​ലീം, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എം. ​അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി. ​അ​ബ്ബാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജെ​സ്‌​ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - IEC Secondary School Students Extend Helping Hand
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