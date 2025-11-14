Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇടുക്കി ജല​വൈദ്യുത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:14 PM IST

    ഇടുക്കി ജല​വൈദ്യുത പദ്ധതി: ടണലിൽ പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    ഇടുക്കി ജല​വൈദ്യുത പദ്ധതി: ടണലിൽ പരിശോധന
    cancel
    camera_alt

    മൂ​ല​മ​റ്റം ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ പ​വ​ർ​ഹൗ​സ് ട​ണ​ലി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ നടത്തുന്നു

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മൂ​ല​മ​റ്റം ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ പ​വ​ർ​ഹൗ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പെ​ൻ​സ്റ്റോ​ക്കി​ലെ​യും പ്ര​ഷ​ർ ട​ണ​ലി​ലെ​യും ജ​ലം നീ​ക്ക പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. 7.01 മീ​റ്റ​ർ വ്യാ​സ​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ട​ണ​ലും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഷ​ട്ട​ർ സം​വി​ധാ​ന​വും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഡാം ​സേ​ഫ്റ്റി വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ട​ണ​ലി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​വാ​ടം വ​ഴി ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നാ​ണ്​ ട​ണ​ലി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​വാ​യ ട​ണ​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഹാം ​റേ​ഡി​യോ സേ​വ​ന​വും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഡാം ​സേ​ഫ്റ്റി വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സി. എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ സൈ​ന.​എ​സ്, അ​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ജൂ​ൺ ജോ​യ്, അ​സി. എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, ബൈ​ജു എം.​ബി. എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഡാം ​സേ​ഫ്റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inspectionKSEB
    News Summary - dukki Hydropower Project: Inspection in the tunnel
    Similar News
    Next Story
    X