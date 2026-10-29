സമുദ്ര മാലിന്യങ്ങൾക്കും മത്സ്യബന്ധന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും പുതുജീവൻ; സാധ്യതകൾ തുറന്ന് മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ

സമുദ്ര മാലിന്യങ്ങൾക്കും മത്സ്യബന്ധന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും പുതുജീവൻ; സാധ്യതകൾ തുറന്ന് മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾtext_fields
കൊച്ചി: സമുദ്രമാലിന്യങ്ങളും മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും പുനരുപയോഗിച്ച് മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊച്ചിയിലെ ഐ.സി.എ.ആർ–സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി (സിഫ്റ്റ്).
സ്വച്ഛത ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഫ്രം വേസ്റ്റ് ടു വെർത്ത്’ പ്രദർശനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന വലകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ, പഴയ ബോട്ടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
സമുദ്രമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളും സിമന്റുമായി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്ത വസ്തുക്കളുമായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
നിർമാണ മേഖലയിലും മറ്റ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങളെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആവശ്യമായ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ഇവയുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കാനാകും.
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന വലകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, ആഭരണങ്ങൾ, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ, പൂച്ചട്ടികൾ, ചെടിച്ചട്ടികൾ, നടപ്പാതകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈലുകൾ എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് (എഫ്ആർപി) ബോട്ടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച പൂച്ചട്ടികളും മറ്റ് അലങ്കാര, ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്തുക്കളും ശ്രദ്ധ നേടി.
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന വലകളും കയറുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ജെല്ലിഫിഷ് മാതൃകയും മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുക്കിയ ബോട്ട് മാതൃകയും സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
മത്സ്യങ്ങൾ, കടലാമകൾ, മറ്റ് സമുദ്രജീവികൾ എന്നിവയുടെ മാതൃകകളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷണിയാകാതെ പ്രയോജനകരമായ ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ഈ മാതൃകകൾ തെളിയിച്ചു.
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വനിതകൾ, യുവാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ലളിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെ ഉപയോഗപ്രദവും വിപണനസാധ്യതയുള്ളതുമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള നൈപുണ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
എം.ഇ.എസ് അസ്മാബി കോളജിലെ വിദ്യാർഥികൾ പ്രദർശനം സന്ദർശിച്ചു. സമുദ്ര മാലിന്യങ്ങളുടെ ആഘാതവും അവ കുറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് സിഫ്റ്റിലെ ഫിഷിങ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. മഞ്ജു ലക്ഷ്മി എൻ. ക്ലാസ് നയിച്ചു.
സിഫ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ജോർജ് നൈനാൻ, ഫിഷിങ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം. പി. രമേശൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗം പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റും സ്വച്ഛത ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നോഡൽ ഓഫിസറുമായ ഡോ. വി. ഗീതാലക്ഷ്മി എന്നിവർ ഉദ്ഘാടനപരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു.