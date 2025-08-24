Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 9:36 PM IST
    24 Aug 2025 9:36 PM IST

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സർവകലാശാല സെനറ്റിൽനിന്ന് ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ പുറത്ത്

    ക​പി​ല വേ​ണു സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ചു
    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സർവകലാശാല സെനറ്റിൽനിന്ന് ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ പുറത്ത്
    ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി എം.​എ​ൽ.​എ ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്ന് സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​വും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​ഴ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

    ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​എ​ൽ.​എ ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നോ​മി​നി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗ​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രാ​റു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​ടു​ത്ത സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സെ​ന​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അം​ഗ​ത്വം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം സെ​ന​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത ക​പി​ല വേ​ണു അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ചു.

    ബി.​ജെ.​പി സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് രാ​ജി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ക​ല-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക​പി​ല​യെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ അം​ഗ​ത്തെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​ട​ൻ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യും.

    News Summary - IC Balakrishnan MLA expelled from Calicut University Senate
