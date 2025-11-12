'കളി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ'; സസ്പെൻഷൻ വാർഷികത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രശാന്ത്

'കളി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ'; സസ്പെൻഷൻ വാർഷികത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രശാന്ത്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ. ജയതിലകിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻ. പ്രശാന്ത് സസ്പെൻഷനിലായിട്ട് ഒരു വർഷം. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജയതിലകിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടുത്ത വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2024 നവംബര് 11 നാണ് പ്രശാന്തിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ഇതേ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് ഉദ്യോഗസഥരെ ഒരേ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ സിവിൽ സർവീസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച സർക്കാർ പ്രശാന്തിന്റേത് ആദ്യം നാല് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. പിന്നീട് പലഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള നീട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്.
സസ്പെൻഷൻ വാർഷികത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ആക്കമിട്ട് നിരത്തി പ്രശാന്ത് രംഗത്തെത്തി. ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റിലാണ് ഒമ്പത് ആരോപണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആരോപണങ്ങൾക്കൊടുവിലും ‘ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്?- നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? -ഡോ. ജയതിലക്’ എന്നിങ്ങനെ പരിഹാസവും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
100 ശതമാനവും തെളിവുകളുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ശേഖരം മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം രേഖാമൂലമുള്ള പ്രത്യേക പരാതികളാണെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഡോ. ജയതിലകിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിക്കാനും ഏതൊരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. ബ്യൂറോക്രസിയിലെ അധികാര ലോബി രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയുടെ പിന്തുണയോടെ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും നിശ്ശബ്ദനാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് തികച്ചും അതിമോഹമാണ്. ‘ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ’ ഓടി നടന്ന് അഴിമതിപ്പണത്തിന്റെ ചെറിയ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളും പോസ്റ്റിങ്ങുകളും ഇരന്ന് നേടുന്ന സർവിസിലെ മറ്റ് പലരെയും പോലെയാണ് താനും എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി.
കളി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മുമ്പിലുള്ള മുഖംമൂടികൾ കുറേ അഴിഞ്ഞുവീണു. എല്ലാവരുടെയും നിലപാടും തനിനിറവും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാമറക്ക് മുന്നിൽ പുരോഗമനവാദികളായി നടിക്കുന്നു, എന്നാൽ തെറ്റുകാർ അവരെക്കാൾ ശക്തരാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു. ചിലർ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു. തനിക്ക് സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായ സസ്പെൻഷൻ വാർഷികാശംസകൾ എന്ന പരാമർശത്തോടെയാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
എൻ.പ്രശാന്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
"എന്റെ സസ്പെൻഷൻ വാർഷിക പോസ്റ്റ്!
എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ്. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിലെ പ്രസിദ്ധമായ "മാടമ്പിള്ളിയിലെ മനോരോഗി" എന്ന പ്രയോഗമാണ് മഹാന്മാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. സിനിമകളിലൂടെ സാംസ്കാരികമായി എല്ലാവരും പങ്കുവെക്കുന്നതും, ആ സിനിമയുടെ റഫറൻസിൽ മാത്രം അർത്ഥം വരുന്നതുമായ ഒരു പ്രയോഗമാണത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അടിസ്ഥാന മലയാളമോ പ്രാദേശിക സംസ്കാരമോ മനസ്സിലാക്കാത്ത സഹപ്രവർത്തകർ നമുക്കുണ്ട്. ആരും പരാതിപ്പെട്ടില്ല, ആർക്കും ദോഷമുണ്ടായില്ല, ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലും അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയില്ല. എങ്കിലും അതൊരു കാരണമാക്കി.
എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ, ഡോ. ജയതിലക്, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ കൃത്യമായ അഴിമതികളും നിയമലംഘനങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. മണിക്കൂറുകൾക്കകം അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ സസ്പെൻഷനും അച്ചടക്ക നടപടിയും അന്വേഷണവും നൽകി എന്നെ ആദരിച്ചു. ഈ കാര്യങ്ങൾ IAS കാരുടെ ലോകത്തിന് പുറത്തുപറയരുത് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായം! രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ (ഡോ. രാജൻ ഖോബ്രഗഡെ) പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസറായ (മിസ്. ടിങ്കു ബിസ്വാൾ) എന്നിവർക്ക് സൂക്ഷ്മമായ മലയാളം വായിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നുവരെ ഒരു പ്രാഥമിക വാദം കേൾക്കൽ പോലും നടന്നിട്ടില്ല!
ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം: ഇതേ ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ പിന്നീട് സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് ഡസൻ കണക്കിന് മാധ്യമ അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ആരോ തന്റെ തൊലിയുടെ നിറത്തെ കളിയാക്കി എന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാനോ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാനോ അവർ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല. ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയാറുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ശക്തയായ വനിതയ്ക്ക് പോലും തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളാനും ആളുകളെ അവരുടെ ചെയ്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാക്കാനും അറിയില്ലെങ്കിൽ, പാവപ്പെട്ടവരും ദുർബലരുമായ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കും? നിലകൊള്ളാൻ ധാർമിക ധൈര്യമില്ലാത്തതിന് മിനുസമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
പരിചയമില്ലാത്തവർക്കായി, ഡോ. എ. ജയതിലക് ആരാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപകാലത്തെ 'ശോഭനമായ' കരിയറിലെ ഒരു ചെറിയ വിവരശേഖരം പൊതുജന സമക്ഷം പങ്കുവെക്കുന്നു (എം.ഡി. കെ.ടി.ഡി.സി. എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ നേട്ടങ്ങളും ഛത്തീസ്ഗഢിലെ 'വിക്രിയകളും' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല):
1. ഓഫീസ് ഹാജർ: ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന 'അദൃശ്യൻ'
ഓഫീസിൽ ഹാജരാവാത്തതിന് ഡോ. ജയതിലക് കുപ്രസിദ്ധനാണ്. വിവരാവകാശ പ്രകാരം 2024 അവസാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള SPARK ഹാജർ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 23 മാസ കാലയളവിലെ മിക്ക മാസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ ഹാജരായത് അഞ്ചിൽ താഴെ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. പൂർണ്ണ ശമ്പളം, വാഹനം, സ്റ്റാഫ്, പൊതുഖജനാവിന് ഉണ്ടാക്കിയ അവസര നഷ്ടം എല്ലാം പൊതുജനം വഹിച്ചു. ഒരു ആർ.ടി.ഐ. പ്രവർത്തകൻ ഹാജർ രേഖകളും വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകളോടെ സമർപ്പിച്ച രേഖാമൂലമുള്ള പരാതിയിൽ സ്വകാര്യ ബിസിനസ് താൽപ്പര്യങ്ങളും ഓഫീസിലെ പൂർണ്ണമായ അഭാവവും വ്യക്തമായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ നടപടിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.
* ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
2. മുട്ടിൽ മരംമുറി: കോടികളുടെ നഷ്ടം
അടുത്തത് മുട്ടിൽ മരംമുറിയുടെ കഥയാണ്. 2020 ഒക്ടോബർ 24-ന് ഡോ. ജയതിലക് നേരിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു റവന്യൂ ജി.ഒ. (സർക്കാർ ഉത്തരവ്) ശ്രദ്ധേയമാണ്. വകുപ്പിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ച കരടിൽ മാറ്റം വരുത്തി, ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു; പട്ടയ ഭൂമിയിലോ പതിച്ച ഭൂമിയിലോ മരംമുറിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും അനുമതി നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കുമെന്ന് വരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ഭാഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തു! വിലയേറിയ ഈട്ടിയും തേക്ക് മരങ്ങളും മുറിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം ജി.ഒ. പിൻവലിച്ചു. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ! കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുട്ടിൽ/വയനാട് മരംമുറിയിലെ നഷ്ടം (തടിയുടെ മൂല്യം മാത്രം) ₹12 കോടിക്കും ₹14.4 കോടിക്കും ഇടയിലാണ്. നടപടികളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020 മാർച്ച് 1-ന് ശേഷം ഏകദേശം 1,612.121 ക്യുബിക് മീറ്റർ തേക്കും 327.584 ക്യുബിക് മീറ്റർ ഈട്ടിയും മുറിച്ചുമാറ്റി; ഏകദേശം ₹14.4175 കോടി മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നു. 2021 ജൂൺ 25 വരെ ₹8.44889 കോടി വീണ്ടെടുത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല ഇടപെടൽ കാരണം കുറ്റപത്രങ്ങൾ ദുർബലമാവുകയും സിബിഐ അന്വേഷണം തേടുകയും ചെയ്തതായി മുൻ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ഡോ. ജയതിലക് പുറപ്പെടുവിച്ച അസ്വാഭാവികമായ ഒരു ജി.ഒ. ആണ് കോടിക്കണക്കിന് നഷ്ടത്തിന് വഴിവെച്ചത്; ഒപ്പിട്ട ആൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.
* ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
3. പിഎം-അജയ് അഴിമതി: പിന്നാക്ക വിദ്യാർത്ഥികളെ വഞ്ചിക്കൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത 'പ്രശസ്തി': പിഎം-അജയ് (പ്രധാൻ മന്ത്രി അനുസൂചിത് ജാതി അഭ്യുദയ് യോജന) പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ്. സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, കോച്ചിംഗ്, നൈപുണ്യ പരിശീലനം/സംരംഭകത്വം, ഹോസ്റ്റലുകൾ, ഗ്രാമ ആസ്തികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികജാതിക്കാർക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണിത്. ഡോ. ജയതിലക്, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പുനീത് കുമാർ എന്നീ 3 ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യക്തമായി പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരാതി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അന്വേഷണത്തിനായി അയച്ചു. പിഎം-അജയ് പദ്ധതിക്കായി കേരളത്തിന് വർഷംതോറും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലഭിക്കുന്നു; രേഖയിലുള്ളത് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചാൽ, 2024 ജനുവരിയിൽ ₹2.81 കോടിയുടെ ആദ്യ ഗഡു അനുവദിച്ചു, 2025-26 വർഷത്തേക്ക് ഏകദേശം ₹11–₹12 കോടി ഘടക വിഹിതമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
പരാതി ലളിതമാണ്: കള്ള പരിശീലന പദ്ധതികളും ടെൻഡറില്ലാതെ വെണ്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളെ വഞ്ചിക്കാൻ കാരണമായി. ഉദാഹരണത്തിന്: IATA സർട്ടിഫിക്കേഷനില്ലാത്ത ഏവിയേഷൻ പരിശീലനം. പാവം കുട്ടികളെ പറ്റിക്കുന്ന ഏർപ്പാട്. കേന്ദ്രം കൈമാറിയ പരാതിയിന്മേൽ ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. ഡോ. ജയതിലക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ശേഷം, "അഴിമതിയില്ല" എന്ന് കേരളം ഡൽഹിക്ക് എഴുതി. പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വന്തം കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണ്, എന്നാൽ ഈ വിചിത്രമായ കേരള മോഡൽ പ്രതിഭാസമാണ് രേഖകളിൽ കാണുന്നത്.
4. സ്പൈസസ് ബോർഡ് അഴിമതിയും സിബിഐയുടെ എഫ്ഐആർ ശുപാർശയും
സ്പൈസസ് ബോർഡ് അഴിമതിയുടെ പേരിലാണ് ഡോ. ജയതിലക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ, കൂടാതെ കൊച്ചിയിലെ സിബിഐ യൂണിറ്റിന്റെ എഫ്ഐആർ ശുപാർശയും. അദ്ദേഹം ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത്, ഏകദേശം ₹4.5–₹5 കോടി രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിംഗ്/യാത്രകൾ അനധികൃതമായി 'പെർഫെക്ട് ഹോളിഡേയ്സ്' എന്ന സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് നൽകി. റദ്ദാക്കലുകളിലും അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കിയതിലും ബോർഡിന്റെ ഓഡിറ്റിൽ നഷ്ടം കണ്ടെത്തി; 12 എയർ ഇന്ത്യ ടിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, അടിസ്ഥാന നിരക്കിന് പുറമെ (സർവീസ് ചാർജ് കൂടാതെ) ₹22,140 അധികമായി ഈടാക്കി. ബോർഡിന്റെ ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഏജൻസിയുടെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നു എന്നും ഓഡിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കുത്തനെ മോശമായി: ചെലവും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ₹3.99 കോടിയിൽ (2012–13) നിന്ന് ₹44.89 കോടിയിലേക്ക് (2015–16) ഉയർന്നു.
ഏകദേശം 20 ക്രമരഹിതമായ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്നും, റോസ്റ്റർ/നടപടിക്രമ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിയമനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ, അദ്ദേഹം അനധികൃതമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ 'പെർഫെക്ട് ഹോളിഡേയ്സ്' പങ്കാളിയുടെ മകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനി പങ്കാളിയോടൊപ്പം അനാവശ്യവും ധൂർത്തടിയുമായ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തിയതായും രേഖകൾ ഉണ്ട്.
ഒരു രസകരമായ കാര്യം: ഡോ. ജയതിലക് പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചത് സിബിഐ കൊച്ചി യൂണിറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സഹപ്രതിയായ 'പെർഫെക്ട് ഹോളിഡേയ്സിന്റെ' പങ്കാളിയെയാണ്. കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഡോ. ജയതിലക് എഴുതി സമർപ്പിച്ചത് ഇവരുമായി ഒരു പരിചയവുമില്ല എന്നാണ്! വകുപ്പുതലത്തിൽ, കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം (2025 സെപ്റ്റംബർ 24) "തക്കീത്" നൽകുകയും മറ്റ് ആരോപണങ്ങളിൽ തുടർ നടപടിയെടുക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
സിബിഐ അഴിമതി വിരുദ്ധ യൂണിറ്റ് കൊച്ചി ഡോ. ജയതിലകിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാൽ സംസ്ഥാനം വിജ്ഞാപനം പിൻവലിച്ചതിനാൽ സിബിഐക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അധികാരപരിധിയില്ല. സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന് മാത്രമേ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.
* ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
5. വിഴിഞ്ഞം കപ്പൽ ദുരന്തം: എഫ്ഐആർ വൈകിക്കൽ
വിഴിഞ്ഞം/എം.എസ്.സി. എൽസ-3 കപ്പൽ ദുരന്തത്തിൽ മറ്റൊരു രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി വിജിലൻസ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ (വി.എ.സി.ബി.) പരിഗണനയിലാണ്. 2025 മെയ് 25-നാണ് കപ്പൽ മണ്ണിലുറച്ച് മുങ്ങിയത്. ഡോ. ജയതിലക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉന്നതതല മിനിറ്റ്സിൽ "ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി; ജൂൺ 11-12 തീയതികളിൽ മാത്രമാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനം പിന്നീട് ഏകദേശം ₹9,531 കോടിയുടെ അഡ്മിറൽറ്റി നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു; കുറച്ച സെക്യൂരിറ്റിയായ ഏകദേശം ₹1,227.62 കോടിയിൽ കപ്പൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചു. സംസ്ഥാനം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, എഫ്ഐആർ വൈകിപ്പിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല; തീരദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഒന്നടങ്കം വഴിയാധാരമാക്കുന്ന പരിപാടി. ആ കാലതാമസത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഡോ. ജയതിലകിന് മാത്രമാണ്, പണപരമായ ആരോപണങ്ങൾ രേഖയിലുണ്ട്.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.
* ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
6. ഇ-ഓഫീസ് തിരിമറി: ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് തിരിമറി
സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഇ-ഓഫീസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തിരിമറി നടത്തിയതിനാണ് ഡോ. ജയതിലക് ഏറെ പ്രശസ്തൻ. 2024 മാർച്ച് 12 മുതൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാക്ക്-എൻഡ് ആക്സസ്, ഫയലുകൾ മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തെത്തും മുമ്പ് വിയോജിപ്പുള്ള നോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ "കണ്ടു/അംഗീകരിച്ചു" എന്ന് കള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ രീതികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൃത്യമായ പരിശോധനയില്ലാതെ കോടികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. 2025-ൽ അയച്ച വിശദമായ നിയമപരമായ നോട്ടീസുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെയും ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചു. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് രേഖാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. സെർവറുകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഫോറൻസിക് ഇമേജിംഗ്, ക്രെഡൻഷ്യൽ ചരിത്രങ്ങൾ, ഐ.പി. ലോഗുകൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. ഈ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതികളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടായിരുന്ന ശാരദ മുരളീധരൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.
* ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
7. ഭീഷണിയും പീഡനവും: ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം
കോട്ടയത്ത് (Letter No. REV-B2/392/2019-REV, 19-07-2022), നിയമപരമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംശയങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ എ.പി.എ.ആർ. (വാർഷിക പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട്) നെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. ജയതിലക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഒരു നിയമപരമായ സംശയം അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഒരു നിഘണ്ടു അർത്ഥം പോലും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് മേൽനോട്ടമല്ല; കോടിക്കണക്കിന് പൊതു ബാധ്യതയുള്ള ഫയലുകൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭീഷണിയാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവവും ഇതുപോലെയായിരുന്നു: താൻ പറയുന്നതുപോലെ എഴുതാൻ കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥരെ നിർബന്ധിച്ചു; സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയവരെ നോട്ടുകൾ "തിരുത്തുന്നതുവരെ" ഉപദ്രവിച്ചു. ഇത് ബിസിനസ്സ് റൂൾസ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാനുവൽ എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചട്ടവിരുദ്ധമായി സ്വാധീനിക്കുന്നത് അഴിമതിയുമാണ്.
POSH നിയമപ്രകാരം വരുന്ന തൊഴിലിടത്തെ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡോ. ജയതിലകിനെതിരെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വനിതാവകാശ പ്രവർത്തകയുമായിരുന്നിട്ടും ശാരദ മുരളീധരൻ ഇതിലും ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല.
* ഇനി ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡോ. ജയതിലക്!
8. ആർ.ടി.ഐ. നിഷേധവും കമ്പ്യൂട്ടർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും
ഡോ. ജയതിലകിന്റെ വൈവാഹിക നില, വിദേശ യാത്രകൾക്കുള്ള അനുമതി, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, ട്രഷറി ക്ലെയിമുകൾ, യാത്ര രജിസ്റ്ററുകൾ, ചെലവ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ തേടിയുള്ള ആർ.ടി.ഐ. അപേക്ഷകൾ കാരണങ്ങൾ പറയാതെയുള്ള നിഷേധങ്ങൾ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി അനവധി വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കുന്നു. വർഷം തോറും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ യാത്രക്കും പ്രോട്ടോകോളിനുമായി ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്. എഫ്.സി.ആർ.എ., ഫെമ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോകബാങ്കുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെടുകയും കെ.ഇ.ആർ.എ. ഇ-മെയിൽ ഹാക്കിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഡോ. ജയതിലക് അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു. ഇത് അന്വേഷിക്കാനും ഒരു സ്വതന്ത്ര സൈബർ ക്രൈം കേസും സെർവർ ഇമേജിംഗും ആവശ്യമാണ്.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡോ. ജയതിലക്!
9. സ്വത്ത് വിവരം മറച്ചുവെക്കൽ: സർക്കാറിന് വ്യാജരേഖ സമർപ്പിക്കൽ
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, ഡോ. ജയതിലക് വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് തെറ്റായതും മറച്ചുവെച്ചതുമായ സ്ഥാവര സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ (ഐ.പി.ആർ.) നൽകിയതിനാണ്. വിജിലൻസിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള പൊതുപരാതികളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ.പി.ആർ. നെതിരായ ആധാരങ്ങൾ, സർവ്വേ/രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ, വാടക രേഖകൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു - വെളിപ്പെടുത്താത്ത ആസ്തികൾ, ബനാമി രീതിയിലുള്ള കൈവശപ്പെടുത്തലുകൾ, മറച്ചുവെച്ച വാടക വരുമാനം, സർക്കിൾ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവ ഇതിൽ പെടും. അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് സത്യപ്രസ്താവനയായി നൽകിയ വിവരങ്ങളും യഥാർത്ഥ റെവന്യൂ, സർവ്വേ, രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് രേഖകളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. വ്യജ സത്യ പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത് എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിലെ തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേതാണ്. എ.ഐ.എസ്. (എ.ഐ.എസ്. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം 16, അതിലെ Rule 3 - സമ്പൂർണ്ണ സത്യസന്ധത) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇത് സസ്പെൻഷനും വലിയ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്കുമുള്ള വ്യക്തമായ കാരണമാണ്. അനധികൃത സ്വത്ത് വെളിപ്പെട്ടതിനാൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകും.
* ഇപ്പോൾ ആരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.
* ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകർച്ച
മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 100% തെളിവുകളുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ശേഖരം മാത്രമാണ്, എല്ലാം രേഖാമൂലമുള്ള പ്രത്യേക പരാതികളാണ്. പല കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും നൽകിയ വ്യക്തമായ രേഖകൾ. മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉത്തരവുകൾ, മിനിറ്റ്സുകൾ, ഓഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ, ആർ.ടി.ഐ. രേഖകൾ, കോടതി ഫയലിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുരംഗത്തുള്ള പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകുന്നതാണ്. ഈ പട്ടിക പൂർണ്ണമല്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് തസ്തിളിൽ നിന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ട്.
ഡോ. ജയതിലകിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിക്കാനും ഏതൊരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. എന്നല്ല, ചെയ്തേ പറ്റൂ. പ്രത്യേകിച്ചും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം തെളിവ് സഹിതം വെളിയിലായ സ്ഥിതിക്ക്. പക്ഷേ ഒരാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? ചീഫ് സെക്രട്ടറി. ആരാണ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി? ഡോ. ജയതിലക്.
ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ പൂരം
ഒരു പ്രശസ്ത സിനിമാ ഡയലോഗിന്റെ പേരിൽ, അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. മറുവശത്ത്, നഗ്നമായ അഴിമതിക്കാരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പൊതുജനത്തിന്റെ ചെലവിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു - സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ദുർബലരായ ജീവനക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് നരകിക്കുന്നു എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും താളം തെറ്റുന്നു എന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി പൊതുജനം തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
ബ്യൂറോക്രസിയിലെ അധികാര ലോബി, രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയുടെ പിന്തുണയോടെ, എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും നിശ്ശബ്ദനാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് തികച്ചും അതിമോഹമാണ്. ഡോ. ജയതിലകിനും ഗോപാലകൃഷ്ണനുമെതിരെയുള്ള എൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, കൂടാതെ അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ അവരുടെ മിനുസമുള്ള വാക്കുകളിലൂടെയും നിഷ്ക്രിയത്തത്തിലൂടെയും വഹിച്ച പങ്ക് ഞാൻ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ വളരെയധികം ക്ഷമാശീലമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, വക്കീൽ പണിയാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും ഇതുവരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ആ ക്ഷമ അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടു: മുൻപിലുള്ള മുഖംമൂടികൾ കുറേ അഴിഞ്ഞു വീണു, എല്ലാവരുടെയും നിലപാടും തനിനിറവും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്.
ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുരോഗമനവാദികളായി നടിക്കുന്നു, എന്നാൽ തെറ്റുകാർ അവരെക്കാൾ ശക്തരാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു. ചിലർ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു. ചിലർ വിവേചനം ആരോപിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കരയുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റി മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ' ഓടി നടന്ന് അഴിമതി നിറഞ്ഞ പണത്തിന്റെ ചെറിയ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളും, പോസ്റ്റിംഗുകളും ഇരന്ന് നേടുന്ന ഈ സർവീസിലെ മറ്റ് പലരെയും പോലെയാണ് ഞാനും എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. ആത്മാഭിമാനവും ബൗദ്ധിക സത്യസന്ധതയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നല്ല, വളർന്ന് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും സത്വത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
കളി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. "ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ"
എനിക്ക് സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായ സസ്പെൻഷൻ വാർഷികാശംസകൾ!"
