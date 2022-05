cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: തൃക്കാക്കരയിൽ എൽ.ഡി.എഫിനായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമെന്ന പി.സി ചാക്കോയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് കെ.വി തോമസ്. എറണാകുളം കോൺഗ്രസിലെ അപശബ്ദങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വി.ഡി സതീശന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും പറയാതിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥിയെ നിർണയിക്കാൻ 40 പേരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും കെ.വി തോമസ് പറഞ്ഞു.

I will not respond to PC Chacko's statement that he will campaign for LDF: KV Thomas