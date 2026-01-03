സോണിയയുടെ അടുത്ത് പോറ്റിയെ എത്തിച്ചത് ഞാനല്ല -അടൂർ പ്രകാശ്

Begin typing your search above and press return to search.
3 Jan 2026 10:08 PM IST
3 Jan 2026 10:08 PM IST
സോണിയയുടെ അടുത്ത് പോറ്റിയെ എത്തിച്ചത് ഞാനല്ല -അടൂർ പ്രകാശ്text_fields
News Summary - I was not the one who brought unnikrishnan potti to Sonia Gandhi - Adoor Prakash
വടക്കഞ്ചേരി (പാലക്കാട്): വിവാദ നായകൻ പോറ്റി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എം.പി. സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോറ്റി മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നു. അത് തന്റെ അറിവോടു കൂടിയല്ലായിരുന്നു.
സോണിയയെ കാണാൻ പോയത് പ്രസാദം നൽകാനാണെന്നും സന്ദർശനത്തിന്റെ തലേദിവസമാണ് തന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് പോറ്റി അഭ്യർഥിച്ചതെന്നും പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. പോറ്റി തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വോട്ടറായതിനാലാണ് കൂടെ പോയത്. സന്ദർശനം നടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു ‘കാട്ടുകള്ളൻ’ ആണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
