'എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേയുള്ളൂ, ഞാൻ എത്ര ശക്തനാണെന്ന് മനസിലായില്ലേ'

കണ്ണൂർ: സി.പി.എം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി പ്രഫ. കെ.വി. തോമസ്. തനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേയുള്ളൂവെന്നും അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും കെ.വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കടുത്ത പ്രയോഗങ്ങളാണ് മാഷിനെതിരെ നടത്തുന്നതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വിവരിച്ചപ്പോൾ താൻ എത്ര ശക്തനാണെന്ന് മനസിലായില്ലേ എന്ന് കെ.വി തോമസ് പ്രതികരിച്ചു. അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് താനല്ല അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് കെ.വി തോമസ് മറുപടി നൽകി. അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയാൻ മാധ്യമങ്ങൾ തയാറായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തനിക്കെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. ഓശാന ഞായർ ദിനത്തിൽ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കണ്ണൂർ ഹോളിട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കെ.വി. തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. കുർബാനക്ക് മുമ്പ് കണ്ണൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോ. അലക്സ് വടക്കുത്തറയുമായി തോമസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സി.​പി.​എം സെ​മി​നാ​റി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കെ.​വി. തോ​മ​സി​നെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്ത്​ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ സോ​ണി​യ ​ഗാ​ന്ധി​ക്ക്​ കെ.​പി.​സി.​സി ക​ത്ത് ന​ല്‍കിയിരുന്നു. പാ​ര്‍ട്ടി തീ​രു​മാ​നം ലം​ഘി​ച്ച തോമസി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കെ.പി.സി.സി ആ​വ​ശ്യപ്പെട്ടത്. സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കെ.​വി. തോ​മ​സ്​ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി പാ​ര്‍ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്കം ലം​ഘി​ച്ച്​ അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ല​തും പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ക​ത്തി​ല്‍ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കെ.​വി. തോ​മ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യെ​യും ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​മി​നാ​റി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് തോ​മ​സി​നോ​ട് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് വ​രെ താ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് മു​തി​ര്‍ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. തീ​രു​മാ​നം മു​ന്‍കൂ​ട്ടി എ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘I have only one word, don’t you realize how strong I am’ - KV Thomas