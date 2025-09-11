Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 11 Sept 2025 3:24 PM IST
    11 Sept 2025 3:24 PM IST

    എനിക്ക്​​ നാട്ടിൽ ബിസിനസുണ്ട്​, ദുബൈയിൽ ജോലിയുമുണ്ട്​; എല്ലാം നിയമവിധേയം -പി.കെ. ഫിറോസ്​

    കോഴിക്കോട്​: തനിക്ക്​ ദുബൈയിൽ ജോലിയുണ്ടെന്നും നാട്ടിൽ കൊപ്പത്തും കോഴിക്കോടുമുള്ള ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാണെന്നും ഇതല്ലാതെ വേറെയും ബിസിനസുണ്ടെന്നും എല്ലാം നിയമവിധേയമായാണ്​ നടത്തുന്നതെന്നും യൂത്ത്​ലീഗ്​ ജന. സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ്​. തന്‍റെ ബിസിനസിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും കെ.ടി. ജലീലിന്‍റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക്​ മറുപടിയായി ഫിറോസ്​ പറഞ്ഞു.

    ദുബൈയിലെ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ്​ മാനേജറായി ​ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ട്​. അവിടുത്തെ ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസുമുണ്ട്​. ബിസിനസ്​ ആവശ്യാർഥം യു.എസ്​, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിസയുമുണ്ട്​. നിയമ​വിധേയമായി ബിസിനസ്​ ചെയ്യുന്നതിന്​ പാർട്ടിയുടെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. താൻ മന്ത്രിയായിരിക്കെ നടത്തിയ അഴിമതിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിലെ വെപ്രാളമാണ്​ കെ.ടി. ജലീൽ കാണിക്കുന്നതെന്നും ഫിറോസ്​ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

    നാട്ടിൽ മുഴുസയമ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാണ്​ ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയെന്ന ചോദ്യത്തിന്​ അതൊക്കെ സാധ്യമാണെന്ന്​ ഫിറോസ്​ മറുപടി നൽകി. കെ.ടി. ജലീൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ മലയാള സർവകലാശാല ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നടന്ന അഴിമതിയിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട്​ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്​. വയനാട്ടിൽ ദുരിതബാധിതർക്ക്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​ പണിയുന്ന വീടുകളുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കെ.ടി. ജലീൽ അനാവശ്യ വിവാദമുയർത്തിയപ്പോഴാണ്​ താൻ ഭൂമി ഇടപാടിലെ അഴിമിതിയിൽ ജലീലിന്‍റെ പങ്ക്​ അന്വേഷിക്കാനിറങ്ങിയത്​. ഇതറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വെപ്രാളമാണ്​ ജലീലിനുള്ളത്​. അഴിമതി സംബന്ധിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉടനെ പുറത്തുവിടുമെന്നും ഫിറോസ്​ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    തെളിവുകൾ സഹിതം ഇത്​ പുറത്തുവിട്ടാൽ ജലീലിന്​ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട്​ നടക്കേണ്ടിവരും. വിഷയം വഴിതിരിച്ചു വിടാമെന്ന്​ കരുതേണ്ടതെന്നും ഫിറോസ്​ പറഞ്ഞു. ദുബൈയിലെ തന്‍റെ ബിസിനസ്​ സംരംഭം റിവേഴ്​സ്​ ഹവാലക്കായാണെന്ന ആരോപണത്തിനെതിരെ ജലീലിനെതിരെ നിയമ നടപടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്​. കൊപ്പത്ത്​ തന്‍റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്ന സ്​ഥാപനത്തിന്‍റെ ഉദ്​ഘാടനത്തിന്​ അവിടുത്തെ സി.പി.എം നേതക്കളെയടക്കം താൻ തന്നെയാണ്​ ക്ഷണിച്ചത്​. ഇതിലൊന്നും രഹസ്യ ഇടപാടുകളില്ല. യൂത്ത്​ ലീഗിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ജന. സെ​ക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ലെന്നും ജോയിന്‍റ്​ അക്കൗണ്ടാണെന്നും അറിയാത്തയാളല്ല മുമ്പ്​ ജന. സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ.ടി. ജലീൽ. ജലീലിന്​ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടി ഭരി​ക്കുമ്പോൾ ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ. ഏത്​ അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഫിറോസ്​ വ്യക്തമാക്കി.

