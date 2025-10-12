Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമലയിലെ പഴയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:07 PM IST

    ശബരിമലയിലെ പഴയ സ്വർണപ്പാളി എവിടെയെന്നറിയില്ല -ശിൽപി എളവള്ളി നന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ശബരിമലയിലെ പഴയ സ്വർണപ്പാളി എവിടെയെന്നറിയില്ല -ശിൽപി എളവള്ളി നന്ദൻ
    cancel
    camera_alt

    ശി​ല്‍പി എ​ള​വ​ള്ളി ന​ന്ദ​ന്‍

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ പ​ഴ​യ സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി എ​വി​ടെ​പ്പോ​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പു​തി​യ വാ​തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച ശി​ല്‍പി എ​ള​വ​ള്ളി ന​ന്ദ​ന്‍. പ​ഴ​യ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ വാ​തി​ലി​ല്‍ നി​ന്ന് സ്വ​ര്‍ണ​പ്പൂ​ട്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്. ബാ​ക്കി സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി എ​ന്ത് ചെ​യ്തെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല. എ​ള​വ​ള്ളി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് വാ​തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും നി​ര്‍മാ​ണം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യാ​ണ്. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി വീ​ണ്ടും വി​ളി​ച്ചെ​ന്നും എ​ള​വ​ള്ളി ന​ന്ദ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ര​ണ്ട് ത​വ​ണ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ദ്യ ത​വ​ണ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​വാ​തി​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​യി​ൽ എ​ലി ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ചെ​മ്പി​ന്‍റെ പാ​ളി വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​ല്ലെ​ന്നും വാ​തി​ൽ വെ​ച്ച ശേ​ഷം അ​തു​മാ​യി ത​നി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ​യെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം താ​ൻ ചാ​ന​ലി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി വീ​ണ്ടും വി​ളി​ച്ചു. വാ​തി​ലി​ൽ മു​ള്ളാ​ണി അ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ളി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് അ​പ്പോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്നും സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും എ​ള​വ​ള്ളി ന​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittasculptorSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - I don't know where the old gold plate is -Sculptor Elavalli Nandan
    Similar News
    Next Story
    X