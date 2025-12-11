Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 7:26 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 7:29 PM IST

    സ്‌കൂളിൽ കയറി പുസ്തകത്തിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തിയെടുത്ത്​ അധ്യാപികയെ കഴുത്തിൽ കുത്തി ഭർത്താവ്

    ഏറ്റുമാനൂർ: അധ്യാപികയെ ഭർത്താവ് സ്‌കൂളിൽ കയറി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപിച്ചു. പൂവത്തുംമൂട് ഗവ. എൽ.പി സ്‌കൂൾ അധ്യാപിക തിരുവഞ്ചൂർ മോസ്‌കോ സ്വദേശി ഡോണിയക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. പരിക്ക്​ ഗുരുതരമല്ല. സംഭവത്തിനുശേഷം ഓടിയ ഭർത്താവ്​ കൊച്ചുമോനെ പാമ്പാടി പൊലീസ്​ പിടികൂടി ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസിന്​ കൈമാറി.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്​നങ്ങളെത്തുടർന്ന്​ ഡോണിയ ഹോസ്റ്റലിലാണ്​ താമസിച്ചിരുന്നത്​. ഡോണിയയുടെ പരാതിയിൽ മണർകാട് പൊലീസ് ഭർത്താവിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെ കൊച്ചുമോൻ പുസ്​തകം നൽകാനെന്നുപറഞ്ഞ്​ ഡോണിയയെ അന്വേഷിച്ച്​​ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നു. ഡോണിയ വന്നിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞ്​ മടങ്ങിപ്പോയി. വീണ്ടും മടങ്ങിവന്ന്​ ഡോണിയയെ ഓഫിസ്​ മുറിയിലേക്ക്​ വിളിച്ചുവരുത്തി.

    വാക്തർക്കത്തിനിടെ പുസ്തകത്തിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത്​ കഴുത്തിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു. ഡോണിയയുടെ നിലവിളികേട്ട്​ മറ്റുള്ളവർ ഓടിയെത്തിയപ്പോ​ഴേക്കും കൊച്ചുമോൻ കടന്നുകളഞ്ഞു. ഡോണിയയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    TAGS:stabbingCrime Newsteacher attacked
    News Summary - Husband stabs teacher in the neck at school
