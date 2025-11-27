Begin typing your search above and press return to search.
    ഗർഭിണി തീകൊളുത്തി മരിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ്‌ അറസ്റ്റിൽ

    ഷാ​രോ​ൺ നി​ര​വ​ധി കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്
    ഷാ​രോ​ൺ


    ആ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ (തൃ​ശൂ​ർ): വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി മാ​ട്ടു​മ​ല​യി​ൽ ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ ഭ​ർ​തൃ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ൽ തീ​കൊ​ളു​ത്തി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ന​ന്തി​പു​ലം മാ​ട്ടു​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി മാ​ക്കോ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​രോ​ണി​നെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​ന​ക്ക​ല​ക്ക​ട​വ് വെ​ളി​യ​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​ർ​ച്ച​ന​യെ​യാ​ണ് (20) ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ ​കൊ​ളു​ത്തി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ടി​നു പി​റ​കി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കാ​ന​യി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ർ​ച്ച​ന അ​ഞ്ചു​മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഷാ​രോ​ണും അ​ർ​ച്ച​ന​യും പ്ര​ണ​യി​ച്ച് വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. അ​ർ​ച്ച​ന​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ ഹ​രി​ദാ​സ​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് ഗാ​ർ​ഹി​ക​പീ​ഡ​ന​ത്തി​നും സ്ത്രീ​ധ​ന മ​ര​ണ​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മ​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​യെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പോ​യ ഷാ​രോ​ണി​ന്റെ അ​മ്മ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ർ​ച്ച​ന​യെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​സ്റ്റ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഷാ​രോ​ണി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ഷാ​രോ​ൺ വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി, പു​തു​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കേ​സി​ലും മ​ദ്യ ല​ഹ​രി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ​വി​ധം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച കേ​സും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. കോ​ട​തി ഷാ​രോ​ണി​നെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.


