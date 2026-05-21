    Kerala
    Posted On
    date_range 21 May 2026 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 11:26 PM IST

    ഭ​ർ​ത്താ​വ് ആ​സി​ഡൊ​ഴി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ലിരു​ന്ന സ്ത്രീ ​മ​രി​ച്ചു; അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: കു​ടും​ബ വ​ഴ​ക്കി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വ് ആ​സി​ഡൊ​ഴി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന സ്ത്രീ ​മ​രി​ച്ചു. തീ​ക്കോ​യി കൊ​ല്ലം​പാ​റ പൊ​ട്ടം​പ്ലാ​ക്ക​ൽ ജോ​ണി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ബാ​ലാ​മ​ണി (50) ആ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    ഭ​ർ​ത്താ​വ് ജോ​ൺ (47) നെ ​ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. ഈ ​സ​മ​യം വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ണി​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ബാ​ലാ​മ​ണി​യു​ടെ സം​സ്‌​ക്കാ​രം ന​ട​ത്തി. ക​ട്ട​ൻ​സ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് ജോ​ൺ. ബാ​ലാ​മ​ണി ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ത​യ്യ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ൾ: സ​ജോ, സോ​ന.

    TAGS:ArrestMurder CaseEerattupetta
    News Summary - husband arrested for the death of ladies murder case
