Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:52 PM IST

    ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമ്മേളനം: നവഫാഷിസത്തിനെതിരെ മാനവീയ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണം -പാളയം ഇമാം

    ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമ്മേളനം: നവഫാഷിസത്തിനെതിരെ മാനവീയ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണം -പാളയം ഇമാം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ ജ​ന​കീ​യ സ​മ്മേ​ള​നം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പാ​ള​യം ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ഡോ. ​വി.​പി. സു​ഹൈ​ബ് മൗ​ല​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ മാ​ന​വീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ മു​റു​കെ​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പാ​ള​യം ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ഡോ. ​വി.​പി. സു​ഹൈ​ബ് മൗ​ല​വി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ ജ​ന​കീ​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പൗ​ര​ത്വ​നി​യ​മം, വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി, മു​ത്ത​ലാ​ഖ് നി​യ​മം, മ​ണി​പ്പൂ​ർ, ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ക്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​ക​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ക്ര​മി​ക്കാ​തെ ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ മ​റ്റൊ​ന്നി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പോ​വു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്‍റെ രീ​തി. ഇ​ര​ക​ൾ വി​ഘ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യം. മൗ​ലാ​ന അ​ബു​ൽ ക​ലാം ആ​സാ​ദ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്യ്ര​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ജാ​തി-​മ​ത-​വ​ർ​ഗ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യ മാ​ന​വീ​യ സൗ​ഹൃ​ദം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ന​നം 100 വ​യ​സ്സി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ആ​ശ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ കെ.​ഇ.​എ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​നോ​ജ് കാ​വി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി, കെ. ​അ​ജി​ത, സ​ണ്ണി എം. ​ക​പി​ക്കാ​ട്, ജ​യ​രാ​ജ​ൻ മൂ​ടാ​ടി, അ​ഡ്വ. പി.​എ. പൗ​ര​ൻ, പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ, വി.​പി. സു​ഹ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എം.​പി. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണാ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ പാ​ലാ​ഴി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ​ഷി​സ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സം​സ്കാ​ര​വും ജാ​തി-​സ്ത്രീ-​പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

