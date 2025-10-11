Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    11 Oct 2025 10:43 PM IST
    Updated On
    11 Oct 2025 10:43 PM IST

    സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: 34 ാം ദിവസം കേസ്​; പുറത്തുവന്നത്​ വൻ കൊള്ള

    സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: 34 ാം ദിവസം കേസ്​; പുറത്തുവന്നത്​ വൻ കൊള്ള
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്​​പെ​ഷ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടോ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന വി​വാ​ദം എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്,​ ന​ട​ന്ന​ത്​ വ​ൻ കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ൽ. വി​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി 34 ാംദി​വ​സം​ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച്​ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ രാ​ത്രി ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ള്‍ ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ ചു​രു​ള​ഴി​യു​ന്ന​ത്. പി​റ്റേ​ന്ന്​ ഇ​വ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങാ​തെ​ സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി​ക​ള്‍ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്ന്​ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ര്‍. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ക്ക്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന നി​ര്‍ദേ​ശം ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച്, തു​ട​ർ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഇ​തേ ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ൾ 2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 4.147 കി​ലോ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തോ​​ടെ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ​ താ​ങ്ങു​പീ​ഠം കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന വാ​ദ​വു​മാ​യി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 17ന്​ ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 28ന്​ ​പീ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ന്നെ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​തോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യി​ലേ​ക്കാ​യി. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    2019ൽ ​​​​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ദേ​വ​സ്വം രേ​ഖ​ക​ൾ. ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ചെ​മ്പാ​ണെ​ന്ന്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, 1999ൽ ​വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ സ്വ​ർ​ണം പ​തി​പ്പി​ച്ച പാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്, ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ​ കോ​ട​തി​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി. പി​ന്നാ​ലെ, 1999ൽ ​വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ സ്വ​ർ​ണം പ​തി​പ്പി​ച്ച ശ്രീ​കോ​വി​ൽ ക​ട്ടി​ള​ക​ളും ചെ​മ്പെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ഇ​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​​പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്താ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഹ​സ​റി​ൽ ചെ​മ്പെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 2019ലെ ​അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ ബോ​ർ​ഡ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    സ്മാർട്ട്​ ക്രിയേഷൻസിന്‍റെ കണക്കിൽ പൊരുത്തക്കേട്​

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ട്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ 1999ൽ ​വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ 1546 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം പ​തി​പ്പി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം രേ​ഖ​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രാ​സ​ലാ​യ​നി​യി​ൽ മു​ക്കി ചെ​മ്പും സ്വ​ർ​ണ​വും വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 577 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പാ​ളി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു​കി​ലോ​യോ​ളം സ്വ​ർ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന ദു​രൂ​ഹ​ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ്​ പി​ന്നീ​ട്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ ​പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​രു​ക്കി സ്വ​ർ​ണം വേ​ർ​തി​രി​ച്ച​താ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​തി​നു​മു​മ്പ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ഇ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഉ​ന്ന​ത​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണോ ഇ​തെ​ന്നും സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും​ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

