പ്ലസ്​ വൺ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 16948 പേ​ർ അ​ധി​ക​മാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 3,68,305 പേ​ർ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ 3,85,253 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ 14,756 സീ​റ്റും എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 7,377 സീ​റ്റും അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 24,695 സീ​റ്റും ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. ആ​നു​പാ​തി​ക സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 30,043 പേ​രും എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 24,291 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 54,334 പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ അ​ധി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 79 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലെ 5,105 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ആ​കെ 4,561 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി.

ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി​യ​ത്​ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ഴും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ എ ​പ്ല​സു​കാ​ർ സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​ല​ത​വ​ണ സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ സീ​റ്റു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്. പു​തി​യ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളോ ബാ​ച്ചു​ക​ളോ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​​ ​ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​ ആ​നു​പാ​തി​ക സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യും 79 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​​ പ്ര​വേ​ശ​നം​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ല​സ് വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സീ​റ്റ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

Huge increase in the number of students gaining Plus One admission