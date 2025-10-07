Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ത് വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ ക​വ​ർ​ച്ച

    • ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സമർപ്പിച്ചു
    • മു​ന്‍ ദേ​വ​സ്വം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​ശ​യ​മു​ന​യി​ൽ
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ത് വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ ക​വ​ർ​ച്ച
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് 2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും പാ​ളി​ക​ളും ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ ക​വ​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്. സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ന്‍സ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലാ​ണ് മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും സം​ശ​യ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    2019ൽ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് സൈ​ഡ് പാ​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​യാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി തി​രി​കെ എ​ത്തി​ച്ച പാ​ളി​യി​ലു​ള്ള​ത് 394 ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന് അ​യ​ച്ച ഇ-​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2019 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന് ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ് പോ​റ്റി യാ​ഹൂ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന് അ​യ​ച്ച ഇ- ​മെ​യി​ലി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​യു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ള്‍ ബോ​ർ​ഡ് പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്. ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​തെ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ലും അ​ടി​മു​ടി ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് 2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ക​ൾ തി​രി​കെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മ​ഹ​സ​റി​ലും ദു​രൂ​ഹ​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള സ​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​ര​ക്ഷ​ക​നാ​യ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റോ അ​വ​യു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യും അ​ള​വും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ദേ​വ​സ്വം സ്‌​മി​ത്തോ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ മ​ഹ​സ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ പൂ​ശാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ചെ​മ്പി​ന്‍റെ​യും അ​ള​വും തൂ​ക്ക​വും മൂ​ല്യ​വും മ​ഹ​സ​റി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

