    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:35 PM IST

    പന്തളത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക്; തിരുവാഭരണങ്ങൾ കണ്ട് തൊഴാൻ ആയിരങ്ങൾ

    30 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്
    പന്തളത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക്; തിരുവാഭരണങ്ങൾ കണ്ട് തൊഴാൻ ആയിരങ്ങൾ
     തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ക്കു​ന്ന മ​രു​ത​മ​ന ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഗു​രു​സ്വാ​മി​യാ​യ 26 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വാ​ഹ​ക​സം​ഘം

    പ​ന്ത​ളം: പ​ന്ത​ള​ത്ത് ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു. പ​ന്ത​ള​ത്തു​നി​ന്ന്​ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​രു ദി​വ​സം മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത മു​റി​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് തൊ​ഴാ​നും അ​ന്ന​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​കൊ​ള്ളാ​നും വ​ലി​യ കോ​യി​ക്ക​ൽ ധ​ർ​മ​ശാ​സ്ത ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി വ​ലി​യ​തോ​തി​ലാ​ണ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നാ​ൽ​ത്ത​റ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​യും എം.​സി റോ​ഡും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മൈ​താ​ന​ത്തും തി​ര​ക്ക​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. വൃ​ശ്ചി​കം ഒ​ന്നി​ന് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്ന​ദാ​ന​ത്തി​ന് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നാ​ൽ​ത്ത​റ​യി​ലും നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണു​ള്ള​ത്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ദ​ർ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല ​മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തും അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ പി​റ​ന്നാ​ളാ​യ കും​ഭ​മാ​സ​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ര​ത്തി​നും,​ വി​ഷു​വി​നു​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കു​ക. മ​റു​നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ഭ​ക്ത​രി​ല​ധി​ക​വും ശ​ബ​രി​മ​ല യാ​ത്രാ​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. പ​തി​നൊ​ന്നു​വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ദ​ർ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വു​ക.

    തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 5.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 വ​രെ​യാ​ണ്​ പ​ന്ത​ളം വ​ലി​യ കോ​യി​ക്ക​ൽ ശ്രീ​ധ​ർ​മ​ശാ​സ്താ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​ന് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പ​ന്ത​ളം വ​ലി​യ​കോ​യി​ക്ക​ൽ ധ​ർ​മ​ശാ​സ്താ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടും. കൊ​ട്ടാ​രം നി​ർ​വാ​ഹ​ക​സം​ഘം ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ക്കു​റി രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി പു​ണ​ർ​തം നാ​ൾ നാ​രാ​യ​ണ വ​ർ​മ​യാ​ണ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​രു​ത​മ​ന ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഗു​രു​സ്വാ​മി​യാ​യി​ട്ടു​ള്ള 26 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വാ​ഹ​ക​സം​ഘ​വും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യി നാ​ല്​ പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന 30 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ പ​ല്ല​ക്ക്​ വാ​ഹ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​രു​സ്വാ​മി അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന 12 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വാ​ളും, പ​രി​ച​യു​മാ​യി കു​റു​പ്പ് അ​നി​ൽ കു​മാ​റും സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര മൂ​ന്നാം നാ​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തും, തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ത്തി ദീ​പാ​രാ​ധ​ന അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ ന​ട​ക്കും. 18ന് ​കൊ​ട്ടാ​രം വ​ക ക​ള​ഭാ​ഭി​ഷേ​ക​വും, 19ന് ​ഗു​രു​തി​യും രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 19 ന് ​രാ​ത്രി വ​രെ​യേ ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കൂ.

    TAGS:pandalamsacred placesSabarimala
