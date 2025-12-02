Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:27 AM IST

    കടുവകളുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ ബോണക്കാട് ഉൾവനത്തിൽ പോയ മൂന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാനില്ല

    കടുവകളുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ ബോണക്കാട് ഉൾവനത്തിൽ പോയ മൂന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാനില്ല
    തിരുവനന്തപുരം: കടുവകളുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ ബോണക്കാട് ഉൾവനത്തിൽ പോയ വനിതയുൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായി. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഇവർ കണക്കെടുക്കാനായി വനത്തിലേക്ക് പോയത്. ആർ.ആർ.ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പാലോട് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വിനീത, ബി.എഫ്.ഒ രാജേഷ്, വാച്ചർ രാജേഷ് എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്.ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

    രാജ്യത്താകമാനം നടക്കുന്ന കടുവ സെൻസസിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് വനത്തിലേക്ക് പോയത്. ഇതിനു മുമ്പും വനത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. വനമേഖലയെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിവുള്ളവരാണ് കാണാതായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

    TAGS:missingBonakkadKerala News
