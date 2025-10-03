Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 Oct 2025 11:11 PM IST
    3 Oct 2025 11:11 PM IST

    വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ​? പരിശോധിക്കാം

    How to check your name included in voters list
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ www.sec.kerala.gov.in വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ​സെ​ർ​ച്ച് (Voter search) ഓ​പ്ഷ​നി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    സം​സ്ഥാ​നം, ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​നം, വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പേ​ര് തി​ര​യാം. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ കേ​ന്ദ്ര​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വോ​ട്ട​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി പേ​ര് തി​ര​യാം.

    വോ​ട്ട​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ ര​ണ്ട് ത​ര​മു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ​തും പു​തി​യ​തും. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​യി​ലേ​താ​ണോ ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തി​ര​ഞ്ഞാ​ലേ പേ​ര് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യൂ. കൂ​ടാ​തെ, സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​ഴ​യ എ​സ്.​ഇ.​സി ഐ.​ഡി ന​മ്പ​രോ, പു​തി​യ എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​രോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

