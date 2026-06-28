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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 6:45 AM IST

    ഭവന സെൻസസ്​: ഇനി മൂന്ന്​ നാൾ; സെൽഫ്​ എന്യു​മറേഷൻ ഇഴയുന്നു

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    വീ​ടു​ക​ൾ ഒ​രു കോ​ടി; പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​ ആ​റ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​​ഴെ!
    ഭവന സെൻസസ്​: ഇനി മൂന്ന്​ നാൾ; സെൽഫ്​ എന്യു​മറേഷൻ ഇഴയുന്നു
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭ​വ​ന സെ​ൻ​സ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി തീ​രാ​ൻ മൂ​ന്ന്​ നാ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വേ​ണ്ട​ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മോ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ സെ​ൽ​ഫ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ. ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ല​ക്ഷം (1,04,491) പി​ന്നി​ട്ട​ത്.

    ജൂ​ൺ 26ലെ ​ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത് മ​ല​പ്പു​റ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ 48,457 പേ​ർ. മൂ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​​ര​ത്ത്​ 46,706 പേ​ർ മാ​ത്ര​വും. സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​കെ എ​ത്ര​പേ​ർ എ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം 46000 ന്​ ​താ​ഴെ​യാ​ണ്. ശ​രാ​ശ​രി 30,000 പേ​ർ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സെ​ൽ​ഫ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ ത​ന്നെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ 5.25 ല​ക്ഷം പേ​ർ മാ​​ത്ര​മാ​കും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​കെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ 150-200 വീ​ത​മു​ള്ള ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് സെ​ൻ​സ​സി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 59,300 ​സെ​ൻ​സ​സ്​ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രു ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 175 വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ പോ​ലും ഒ​രു കോ​ടി (10,377,500) കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. അ​താ​യ​ത്​ ആ​കെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ 5.59 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മാ​ത്ര​മേ സെ​ൽ​ഫ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്​ ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​താ നി​ര​ക്കും വി​പു​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​തോ​ടെ തെ​റ്റി. ല​ളി​ത​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി​ട്ടും ആ​ളു​ക​ൾ വി​മു​ഖ​ത കാ​ട്ടി​യ​തി​ന് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സെ​ൽ​ഫ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തി​ല്ല. ​

    സ്വ​യം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പേ​രും എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ നേ​രി​ട്ടെ​ത്ത​ട്ടെ​യെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ വീ​ടി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ചു​വ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​ർ വ​ഴി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. എ​ങ്കി​ലേ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കൂ. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ഭൂ​പ​ടം ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ താ​മ​സം നേ​രി​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക-​ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. വി​ദേ​ശ​ത്തും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും സെ​ൽ​ഫ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന് മ​ടി​ച്ചു.

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    TAGS:censusselfhousingEnumerationKerala News
    News Summary - Housing Census: Three days left; Self-enumeration is dragging on
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