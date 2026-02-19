വയറ്റില് കത്രികയുമായി അഞ്ച് വര്ഷം തീരാ വേദനയുമായി വീട്ടമ്മ; ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജിനെതിരെ ഗുരുതര പരാതിtext_fields
അമ്പലപ്പുഴ: വയറ്റില് കത്രികയുമായി വേദന തിന്ന് കഴിയുകയാണ് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് അഞ്ചു വര്ഷം മുമ്പ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയായ വീട്ടമ്മ. പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാര്ഡ് നാല്പ്പതില്ച്ചിറ ഉഷാ ജോസഫ് (59) ആണ് ഡോക്ടര്മാരുടെ അനാസ്ഥയില് തീരാദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്.
ഗര്ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി 2021 മെയ് 10നാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ഉഷ ജോസഫിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. അതിനുശേഷം കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും തുടര്ച്ചയായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. വിവിധ ഡോക്ടര്മാരുടെ അടുത്ത് ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും രോഗം ഭേദമാകുകയോ കാരണം കണ്ടെത്താനോ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടര്ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിലുള്ള യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചത്. അവിടെനിന്ന് എക്സ്റേ ഉള്പ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ കുറിച്ച് നല്കി. തുടര്ന്നാണ് വയറിനുള്ളില് കത്രിക കുടുങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
രോഗിയോട് ഉടൻ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടാന് നിർദേശിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയിലൂടെ കത്രിക നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞതായി ഉഷാ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ ബന്ധുക്കള് വിവരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കെ.എഫ്. തോബിയാസിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് പുന്നപ്ര പൊലീസില് രാത്രിയോടെ പരാതി നല്കി.
