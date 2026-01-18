Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:04 PM IST

    ലൈഫ്​ മിഷൻ: അനുവദിച്ച വീടുകൾ ആറ്​ ലക്ഷം കവിഞ്ഞു​; പൂർത്തിയായത് 4,76,076 വീടുകള്‍

    18 Jan 2026 10:04 PM IST
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ വ​ഴി അ​നു​വ​ദി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​റ് ല​ക്ഷം ക​ട​ന്ന​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ. 6,00,547 വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ക​രാ​ർ വെ​ച്ച് ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു കൈ​മാ​റു​ക​യും വീ​ട് നി​ർ​മ്മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്​ പേ​ജി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തി​ൽ 4,76,076 വീ​ടു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 1,24,471 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ത്തോ​ടെ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം വീ​ടു​ക​ളെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കും. ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നീ​തി ആ​യോ​ഗ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യ ബെ​സ്റ്റ് പ്രാ​ക്ടീ​സാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ര്‍ഘ​ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ആ​റ്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് നാ​ല്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ പ​കു​തി പോ​ലും രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ 19127.47 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തെ​ന്നും ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:life mission
    News Summary - Houses sanctioned in Life Mission exceed six lakh
