cancel camera_alt പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ ഭ​വ​ന സ​മു​ച്ച​യ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൊ​ന്നാ​നി: ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ന​ഷ്ട​മാ​യ നൂ​റ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ത​ല​ചാ​യ്ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ ഭ​വ​ന​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പു​തി​യ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

നാ​ലു​കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ ഭ​വ​ന​സ​മു​ച്ച​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 540 ച​തു​ശ്ര അ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഓ​രോ ഫ്ലാ​റ്റും നി​ർ​മി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന്റെ ത​റ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 18 മാ​സം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. 12 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​നി​ല വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ 128 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ 100 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി താ​മ​സി​ക്കാ​നാ​കും. ഇ​രു ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. Show Full Article

Houses are being prepared in Ponnani for one hundred more families affected by the sea attack