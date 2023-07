ലൈഫ് പദ്ധതി പട്ടികയിലെ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും വീട്; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പഞ്ചായത്തായി പെരുവള്ളൂർ

cancel camera_alt പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ: ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വീ​ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ. പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ക​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ ദാ​ന​വും പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ചെ​യ്ത വി.​ഇ.​ഒ സു​ഗ​ത​നെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ലും എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ആ​ലി​പ്പ​റ്റ ജ​മീ​ല മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ​മാ​രാ​യ സി.​സി. ഫൗ​സി​യ, പി.​കെ. റം​ല, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യ എ. ​ഹം​സ ഹാ​ജി, യു.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ത​സ്‍ലീ​ന സ​ലാം, ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ജി​ല്ല കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ദേ​വ​കി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സൂ​ത്ര​ണ സ​മി​തി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കാ​വു​ങ്ങ​ൽ, വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​മൈ​ബ മു​നീ​ർ, ബ​ഷീ​ർ അ​രീ​ക്കാ​ട്ട്, കോ​യ മോ​ൻ കൊ​ണ്ടാ​ട​ൻ, പി.​കെ. സൈ​തു, ടി.​പി. സൈ​ത​ല​വി, ഷാ​ഹി​ദ സ്വാ​ലി​ഹ്, സൈ​ത​ല​വി പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, സു​നി​ൽ, മു​ഹ്സി​ന ശി​ഹാ​ബ്, ഹ​ബീ​ബ ല​ത്തീ​ഫ്, അ​സൂ​റ കോ​യ കാ​ട്ടീ​രി, ആ​യി​ശ ഫൈ​സ​ൽ, ഷെ​റീ​ന ജാ​സി​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി എ.​സി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി, ഇ​രു​മ്പ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ, കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ങ്ക വേ​ണു ഗോ​പാ​ല​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ശൈ​ല​ജ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

House for all the beneficiaries in the life plan list; Peruvallur became the first panchayath in the state