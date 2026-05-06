Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹോട്ടലുകളും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 May 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 7:41 AM IST

    ഹോട്ടലുകളും ബേക്കറികളും ഇന്ന് അടച്ചിടും

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോട്ടലുകളും ബേക്കറികളും ഇന്ന് അടച്ചിടും
    cancel

    കൊ​ച്ചി: വാ​ണി​ജ്യ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കേ​ര​ള ഹോ​ട്ട​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ) ആ​ഹ്വാ​ന പ്ര​കാ​രം സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ൽ, റ​സ്റ്റ​റ​ന്റ്, ബേ​ക്ക​റി, കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ട​ച്ചി​ട്ടും.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ലേ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലേ​ക്കും മാ​ർ​ച്ചും ധ​ർ​ണ​യും ന​ട​ത്തും. വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന​സ​മി​തി, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സ​മി​തി, ഓ​ൾ കേ​ര​ള കാ​റ്റേ​ഴ്സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഓ​ണേ​ഴ്സ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ തുടങ്ങിയവ സ​മ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അതേസമയം, സമരം അറിയാതെ നിരവധി പേരാണ് പതിവുപോലെ ഹോട്ടലുകളൾക്കും ബേക്കറികൾക്കും മുന്നിൽ രാവിലെ എത്തിയത്. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലാണ് ഇത് ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hotelClosedbakeries
    News Summary - Hotels and bakeries will be closed today
    Similar News
    Next Story
    X