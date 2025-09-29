Begin typing your search above and press return to search.
    ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ ചെസ്റ്റ്​ പീസില്ല; മാറ്റിനൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടയാളെ മർദിച്ച് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ

    പരാതി ലഭിച്ചാൽ​ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ്
    ഏറ്റുമാനൂർ: ചിക്കൻ ഫ്രൈയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കൈയാങ്കളിയിൽ അവസാനിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ ആൾക്ക് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരന്‍റെ മർദനത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏറ്റുമാനൂരിലെ ഹോട്ടലിലാണ്​ ​സംഭവം​.

    രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശിയും ഏറ്റുമാനൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനുമായ നിധിനാണ്​ (34) പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നത്. ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ നിധിൻ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻഫ്രൈയുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്​. അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ വെയ്​റ്ററാണ്​ ഓർഡർ എടുത്തത്. ചിക്കന്‍റെ ചെസ്‌റ്റ് പീസ് വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ, കൊണ്ടുവന്നത് അതായിരുന്നില്ല.

    ഇത് മാറ്റിനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട തന്നോട്, വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ജീവനക്കാരന്റെ മറുപടിയെന്നും ഇയാളുടെ സംസാരരീതി ചോദ്യംചെയ്ത തന്നെ മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നിധിൻ പറയുന്നു. മർദനത്തിൽ നിധിന്റെ നെറ്റിയിൽ മുറിവേറ്റു. സംഭവശേഷം ജീവനക്കാരൻ കടന്നുകളഞ്ഞെന്നും യുവാവ്​ പറയുന്നു.

    എന്നാൽ, സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ലഭിക്കുന്നമുറക്ക്​ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:Chicken Fryhotel employeeparotta
    News Summary - Hotel employee beats up man who asked for missing chest piece in Chicken fry
