Madhyamam
    Kerala
    9 Feb 2026 10:44 AM IST
    9 Feb 2026 10:52 AM IST

    മലയാളി യുവ നടിയോട് അതിക്രമം , ചെന്നൈയിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    ചെന്നൈ: മലയാളി യുവനടിയെ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ ചെന്നൈയിൽ അറസ്റ്റിലായി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ടി നഗറിലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് അതിക്രമം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണം സ്വദേശി സയിദ് അഫ്രീദി (20) അറസ്റ്റിലായി.

    ഈ മാസം ആറാം തീയതി വൈകിട്ട് ചെന്നൈയിലെ ടി നഗറിലെ നടി ഹോട്ടലിൽ മുറി എടുത്തിരുന്നു. ഇന്റർകോം കേടായതിനാൽ അത് നന്നാക്കാൻ നടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനായി റൂമിലെത്തിയ സയിദ് അഫ്രീദി മോശമായി പെരുമാറുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ടി നഗർ പൊലീസിൽ നടി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    വിദ്യാർഥിയായ ഇയാൾ ഹോട്ടലിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരൻ ആണ്. നടിയുടെ പരാതിപ്രകാരം പൊലീസ് പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    TAGS:chennaiactressSexual Assault
    News Summary - Hotel employee arrested in Chennai for assaulting young Malayali actress
