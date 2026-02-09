മലയാളി യുവ നടിയോട് അതിക്രമം , ചെന്നൈയിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 Feb 2026 10:44 AM IST
Updated Ondate_range 9 Feb 2026 10:52 AM IST
മലയാളി യുവ നടിയോട് അതിക്രമം , ചെന്നൈയിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Hotel employee arrested in Chennai for assaulting young Malayali actress
Listen to this Article
ചെന്നൈ: മലയാളി യുവനടിയെ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ ചെന്നൈയിൽ അറസ്റ്റിലായി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ടി നഗറിലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് അതിക്രമം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണം സ്വദേശി സയിദ് അഫ്രീദി (20) അറസ്റ്റിലായി.
ഈ മാസം ആറാം തീയതി വൈകിട്ട് ചെന്നൈയിലെ ടി നഗറിലെ നടി ഹോട്ടലിൽ മുറി എടുത്തിരുന്നു. ഇന്റർകോം കേടായതിനാൽ അത് നന്നാക്കാൻ നടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനായി റൂമിലെത്തിയ സയിദ് അഫ്രീദി മോശമായി പെരുമാറുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ടി നഗർ പൊലീസിൽ നടി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥിയായ ഇയാൾ ഹോട്ടലിലെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരൻ ആണ്. നടിയുടെ പരാതിപ്രകാരം പൊലീസ് പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story