Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'കന്യാസ്ത്രീക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:33 PM IST

    'കന്യാസ്ത്രീക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതാണ് പ്രശ്നം, പീഡന പരാതിയല്ല, പ്രചരിക്കുന്നത് വാസ്തവ വിരുദ്ധം'; വിശദീകരണവുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    കന്യാസ്ത്രീക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതാണ് പ്രശ്നം, പീഡന പരാതിയല്ല, പ്രചരിക്കുന്നത് വാസ്തവ വിരുദ്ധം; വിശദീകരണവുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ
    cancel
    Listen to this Article

    ചങ്ങനാശ്ശേരി: കന്യാസ്ത്രീക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച പരാതി പീഡന പരാതി എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന് ചെത്തിപ്പുഴ സെൻറ് തോമസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ.

    ആശുപത്രിയിലെ എച്ച്.ആർ മാനേജർ ജോസഫ് കെ. തോമസ് (45) ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതായി ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

    പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾക്ക് താക്കീത്​ നൽകിയെങ്കിലും വീണ്ടും ഇതേ നടപടി തുടർന്നതിനാൽ ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻറ് ഇയാളെ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും പരാതി പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. പരാതിയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NunhospitalChanganasseryharassment complaint
    News Summary - It is untrue that the complaint of sending obscene messages to a nun was circulated as a harassment complaint
    Similar News
    Next Story
    X