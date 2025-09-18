എം.കെ. മുനീറിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ പുരോഗതി; വെന്റിലേറ്ററിൽനിന്ന് മാറ്റിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ

Begin typing your search above and press return to search.
18 Sept 2025
18 Sept 2025
എം.കെ. മുനീറിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ പുരോഗതി; വെന്റിലേറ്ററിൽനിന്ന് മാറ്റിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർtext_fields
News Summary - Hospital authorities say MK Muneer's health condition is improving
കോഴിക്കോട്: രക്തത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം അളവ് കുറയുകയും ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയുംചെയ്ത് കോഴിക്കോട് മേയ്ത്ര ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം.കെ. മുനീർ എം.എൽ.എയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു.
അദ്ദേഹത്തെ വെന്റിലേറ്ററിൽനിന്ന് മാറ്റിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് എം.കെ. മുനീറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമയാത്ര സമാപിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലെത്തിയയുടൻ അവശത അനുഭവപ്പെടുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
