Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:34 PM IST

    രാത്രി സവാരിക്കിടെ കാറിൽ തട്ടി കുതിര ചത്തു; ഓടിച്ചയാൾക്കെതിരെ കേസ്

    Horse death case
    camera_altകുതിര കാറിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടം

    കൊ​ച്ചി: റോ​ഡി​ലൂ​ടെ രാ​ത്രി കു​തി​ര​യു​മാ​യി സ​വാ​രി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​റി​ലി​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​തി​ര ച​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​തി​ര​യെ ഓ​ടി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​രി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി കു​ന്നും​പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ കു​തി​ര​ക്കാ​ണ് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​റി​ന്‍റെ ചി​ല്ല് ത​ക​രു​ക​യും ബോ​ണ​റ്റി​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കാ​ർ​ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ റോ​ഡി​ൽ ഏ​ലൂ​ർ ബി​വ​റേ​ജ​സി​നു സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​നാ​ണ് കു​തി​ര​യെ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കു​തി​ര​യെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു ​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു വ​ന്നി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    കു​തി​ര​ക്കും ഓ​ടി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി മ​ണ്ണൂ​ത്തി വെ​റ്റ​റി​ന​റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​ പോ​യെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നും ശേ​ഷം കു​തി​ര​യു​ടെ ജ​ഡം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി.

    TAGS:horsenight ridersAccidentsLatest News
