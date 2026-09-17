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    ചാനൽ റെയ്​ഡിനെ അനുകൂലിച്ച്​ ചെന്നിത്തലയും ഡി.ജി.പിയും

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    Ramesh Chennithala
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    രമേശ് ചെന്നിത്തല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി ചാ​ന​ലി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും. ചാ​ന​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഭി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​നാ​കി​ല്ല. തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രു പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചോ​ദി​ച്ചു.

    സ്വാഭാവികമായി റെയ്ഡില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്‌. അതിനെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ നടപടിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്‌. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്‌. ന്യൂസ് റൂമും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസും ഒരേ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന റെയ്ഡ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അറിയേണ്ടതില്ല. പൊലീസും സർക്കാരും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയെന്ന്‌ പറയുന്നത്‌ ശരിയല്ല. അത്‌ പറയുന്നവർ സ്വയം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അവർ ഭരിക്കുമ്പോൾ എത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്ന്‌.

    മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശത്തിനും വേണ്ടി എന്നും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനും യു.ഡി.എഫിനുമുള്ളത്. സി.പി.എം ഞങ്ങളെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ എത്രയോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ജയിലിലടച്ചു. അവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുത്തു. ദിവസങ്ങളോളം ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചു. അത്തരക്കാരാണ്‌ ഇപ്പോൾ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പുരപ്പുറത്ത്‌ കയറിയിരുന്ന്‌ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്‌.

    മെസ്സിയുടെ പേരിൽ നടന്ന ജി.എസ്.ടി തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്. എസ്.ഐ.ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതിന് കൃത്യമായ നിയമനടപടികളുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരിശോധന നിയമപരമായ വാറന്റോടെയാണ് നടത്തിയത്‌. വസ്‌തുതകൾ വളച്ചൊടിക്കരുത്‌.

    റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായതും നിർണായകവുമായ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെളിവുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ല. തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. അന്വേഷണ സംഘം നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾക്കായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ ഇടപെടാറില്ല.

    പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയ മുഴുവൻ സമയവും നടപടികൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായാണ് പരിശോധന നടന്നത്. കേരള പൊലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പൊലീസ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട നടപടി ഉണ്ടായതായി പിന്നീട് തെളിഞ്ഞാൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

    റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി ആസ്ഥാനത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനല്ല. കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ചാനലിന്റെ സംപ്രേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി ഓ​ഫി​സി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൃ​ത്യ​മാ​യും ശ​രി​യാ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. റെ​യ്ഡി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ശോ​ധ​ന കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ചാ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തെ​ളി​വു​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ല​ഭി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും - ഡി.ജി.പി പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Home Minister Ramesh Chennithala and DGP back SIT inspection at Reporter TV
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