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    Kerala
    Posted On
    date_range 27 July 2026 7:28 PM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 7:28 PM IST

    ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്റെ വർഗീയ പരാമർശം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

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    ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്റെ വർഗീയ പരാമർശം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
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    തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്ന ആർ.എസ്.എസ്. സൈദ്ധാന്തികൻ ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്റെ പരാമർശത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. സൈബർ സെൽ ഐ.ജി. പി. പ്രകാശിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എ.ഐ.വൈ.എഫ്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത്. ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ കർശന നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എസ്.എഫ്.ഐ. തുടങ്ങിയ വിവിധ യുവജന-വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജന്തർ മന്തറിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ സമരത്തിനു നേരെ നിഷ്ഠൂരമായ അടിച്ചമർത്തൽ രീതി പ്രയോഗിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്‍റെ വാദം. തനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി സമരക്കാരെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. 'പത്രിക' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു ടി.ജി. മോഹൻദാസിന്‍റെ ഈ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവന. 'എനിക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ജന്തർ മന്തർ പരിസരത്ത് നാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പരിസരത്ത് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കും. ആളുകളോട് പിരിഞ്ഞുപോകാൻ മൂന്ന് തവണ ആവശ്യപ്പെടും. പിന്നെ വെടിവെക്കും. ആളുകൾ ചിതറിയോടും, കുറേപ്പേർ മരിക്കും, കുറേപ്പേർ മരിക്കില്ല... കുറേപ്പേർക്ക് അംഗഭംഗം സംഭവിക്കും... ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രംഗം ശാന്തമാകും. ശവങ്ങൾ പെറുക്കി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും' - ടി.ജി. മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിയോജിപ്പുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയെന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പാണ് ഇത്തരം ക്രൂരമായ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. "ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തിടുക്കം കാണിച്ച കേരള പോലീസ്, സമരക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു കേസും എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ലാത്തിയെടുക്കുന്ന പോലീസ്, പരസ്യമായി കൊലവിളി നടത്തുന്ന സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അപമാനമാണ്." ആർ.എസ്.എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് സേനയെയും നിയമവ്യവസ്ഥയെയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോക്കുകുത്തിയാക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും, കലാപാഹ്വാനം നടത്തിയ ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ അടിയന്തരമായി കേസെടുത്ത് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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    TAGS:Kerala Policeudf governmentcyber cellTG MohandasPinarayi Vijayankerala Home Departmentstudent protestsCJP Protest
    News Summary - Home Department Orders Probe into T.G. Mohandas's Controversial Remark
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