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    Kerala
    Posted On
    date_range 30 July 2026 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 11:57 PM IST

    കോട്ടയത്തും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി

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    ആലപ്പുഴ, വയനാട്, എറണാകുളം, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലും വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലും അവധി
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    തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാതലത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലും വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്കണവാടികൾ, പ്രഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.

    നേരത്തെ, ആലപ്പുഴ, വയനാട്, എറണാകുളം, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അങ്കണവാടികൾ, മത പഠന ക്ലാസുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, സ്പെഷൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാൽ, റസിഡൻഷൽ സ്കൂൾ, റസിഡൻഷൽ കോളേജുകൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് കലക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയും വയനാട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരുന്നു.

    കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:RainSchoolsHolidayAlappuzha
    News Summary - ആലപ്പുഴയിലും അവധി
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