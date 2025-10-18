Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 7:39 AM IST

    ഹി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ കു​റ​യാ​തെ മ​ക്ക​ൾ വേ​ണം, ന​ല്ല പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്ക​ണം -ചിദാനന്ദപുരി

    text_fields
    bookmark_border
    Swami-Chidananda-Puri
    cancel
    Listen to this Article

    കോട്ടയം: കാസർകോടുനിന്ന്​ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്​ സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ധർമ്മസന്ദേശ യാത്രയിൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ വർധനക്ക്​​ ആഹ്വാനം. കോട്ടയം തിരുനക്കര ക്ഷേത്രമൈതാനിയിൽ നടന്ന വിരാട്​ ഹിന്ദുസംഗമത്തിലാണ്​ യാത്രാ നായകനായ മാർഗദർശക മണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഹിന്ദുക്കൾ ജനസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യപ്പെട്ടത്​.

    ഹിന്ദുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ മൂന്നിൽ കുറയാതെ മക്കൾ വേണം. അതിനായി നല്ല പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം. നാല്​ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു കുട്ടിയെ സന്യാസിയാക്കണം. ഹിന്ദുധർമ്മ പരിപാലനം തുടരാൻ അത് ആവശ്യമാണ്. രണ്ട്​ പേർക്ക്​ ഒരുകുട്ടി എന്ന്​ തീരുമാനിച്ചാൽ അത്​ ജനസംഖ്യ പകുതിയായി കുറക്കും.

    ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ 4.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ 24.6 ശതമാനം കൂടി. ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രം രാഷ്ട്രീയ ഭേദത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുകയാണ്​. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്‌ലിംകളും അവരുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ് -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധർമ്മസന്ദേശ യാ​ത്ര 21ന്​ തിരുവനന്തപുരത്ത്​ സമാപിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Swami Chidananda PuriHindu population
    News Summary - Hindu family should have no less than three children says Chidananda Puri
    Similar News
    Next Story
    X