Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:20 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:20 PM IST

    ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചോണം: വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഫൈറ്റേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും വിജയം

    ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചോണം: വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഫൈറ്റേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും വിജയം
    കോഴിക്കോട്: മീഡിയവണും കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വടംവലി മത്സരത്തില്‍ ഫൈറ്റേഴ്സ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് പുരുഷവിഭാഗത്തിലും ഫ്രണ്ട്സ് പെരുവയൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിലും വിജയികളായി. ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചോണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിലായിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പുരുഷ വിഭാ​ഗത്തില്‍ ജാസ് വണ്ടൂരും, വനിതാ വിഭാ​ഗത്തില്‍ നവോദയ മടവൂരും രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

    മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കെ.വൈ.എം പുളിക്കലും (പുരുഷ വിഭാ​ഗം), എം.കെ ബ്രദേഴ്സ് കീഴ്‍‌മാടും (വനിതാ വിഭാ​ഗം). 80,000 രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ് വിജയികളായ ടീമുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത്. 16 പുരുഷ ടീമുകളും 6 വനിതാ ടീമുകളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മീഡിയ വൺ മീഡിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഹെഡ് ബിജോയ് ചന്ദ്രൻ, ഹൈലൈറ്റ് മാൾ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ തൻവീർ തുടങ്ങിയവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

    ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാ​ഗമായിട്ടാണ് 'ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചോണം 2025' ആ​ഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഏഴുവരെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാചകവും വാചകവുമായി രാജ് കലേജ് നയിക്കുന്ന പാചകമത്സരം (സെപ്റ്റം 2), ഏഴാംക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ചിത്രരചനാമത്സരം (സെപ്റ്റം 3), ആഘോഷം കളറാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ ഭാ​ഗമാകുന്ന ക്യാമ്പസ് ഫെസ്റ്റ് (സെപ്റ്റം 4), വിവിധ കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളും കലാപരിപാടികളുമായി കേരളീയം (സെപ്റ്റം 5), കൂടാതെ രണ്ട് ദിവസത്തെ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റ് (സെപ്റ്റം 6,7) തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഹൈലൈറ്റ് വേദിയാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:onam celebrationmedia oneHiLITE groupOnam 2025
