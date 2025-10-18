ഹിജാബ് വിവാദം കേരളത്തിന് അപമാനം; വിദ്യാർത്ഥിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു -പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

ഹിജാബ് വിവാദം കേരളത്തിന് അപമാനം; വിദ്യാർത്ഥിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു -പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിtext_fields
മലപ്പുറം: പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തില് ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയാതിരുന്നത് ചില ഛിദ്ര ശക്തികള് ഇടപെടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടെന്ന്
മുസ്ലിംലീഗ് ദേശീയ ജനറല് സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. പക്ഷെ, അത് വന്നുപതിച്ചത് ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ പഠനം മുടങ്ങുന്നതിലാണ്. ഇത്തരം വിഭാഗീയ പ്രവര്ത്തനം വിജയിക്കാന് പാടില്ലാത്തതാണ്. വലിയ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഉദാഹരണമാണ് സ്കൂളില് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം. കേരളത്തിന് അപമാനകരമാണ്. നിയമം മാത്രം നോക്കിയാല് പോരല്ലോ. എല്ലാവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന നിലപാട് ആണല്ലോ വേണ്ടതെന്നും പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
ഛത്തീഗ്ഢിലെ കാര്യം നമ്മള് പറയുമ്പോള് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായത് നാണക്കേടാണ്. നിയമം നോക്കിയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങള് പോകുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു ഗിവ് ആന്ഡ് ടേക്ക് പോളിസിയില് പോകേണ്ട കാര്യമാണ്. ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപെട്ടു. മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തിപരമായി നല്ല പ്രസ്താവന നടത്തി. അത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനം മുടങ്ങിയില്ലേ. ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്, പക്ഷെ രോഗി മരിച്ചു അതാണ് അവസ്ഥയെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഫേസ് ബുക് വീഡിയോ വഴിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register