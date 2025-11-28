Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Nov 2025 10:55 PM IST
    28 Nov 2025 10:55 PM IST

    ഹയർസെക്കൻഡറി സ്ഥലംമാറ്റം: ഔട്ട്​ സ്​റ്റേഷൻ സർവീസ് ഇതര ജില്ലകളിലെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് പരിഗണിക്കില്ല

    കരട്​ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഡിസംബർ മൂന്നിന്​ അധ്യാപക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച
    തിരുവനന്തപുരം: ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപക സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിന്‍റെ മുന്നോടിയായി ഡിസംബർ മൂന്നിന്​ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ച്​ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട്​ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ സംഘടനകളുടെ അിഭപ്രായം തേടുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ യോഗം.

    കരട്​ നിർദേശങ്ങളിൽ ചിലതിനോട്​ അധ്യാപക സംഘടനകൾ എതിർപ്പ്​ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപക സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക അനിശ്​ചിതമായി വൈകാനും പലതവണ കോടതി കയറാനും കാരണമായിരുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത്തവണ വ്യക്​തത വരുത്തിയാണ്​ കരട്​ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്​.

    ഹോം സ്​റ്റേഷന് പുറമെ​ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലേക്കും സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാൻ​ ഔട്ട്​ സ്​റ്റേഷൻ സർവീസ്​ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ്​ കരടിൽ വ്യക്​തത വരുത്തിയത്​. ഔട്ട്​ സ്​റ്റേഷൻ സർവീസ്​ ഹോം സ്​റ്റേഷനിലേക്കുള്ള സ്ഥലംമാറ്റത്തിന്​ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഹോം സ്​റ്റേഷനല്ലാത്ത ഇതര ജില്ലകളിലേക്കുള്ള സ്​ഥലംമാറ്റത്തിന്​ സർവീസ്​ സീനിയോറിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും പരിഗണിക്കുകയെന്ന്​ കരടിൽ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    നിലവിലെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഔട്ട്​ സ്​റ്റേഷൻ സർവീസ്​ ഹോം സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ മാത്ര​മാണോ,​ പുറത്തുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക്​ കൂടി പരിഗണിക്കുമോ എന്നതിൽ വ്യക്​തതയില്ലായിരുന്നു. ഈ അവ്യക്​തത ഉപയോഗിച്ചാണ്​ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടികക്കെതിരെ അധ്യാപകർ ​കേരള അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റീവ്​ ട്രൈബ്യൂണലി​നെ (കെ.എ.ടി) സമീപിക്കുകയും സ്​റ്റേ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തത്​. ഔട്ട്​ സ്​റ്റേഷൻ സർവീസ്​ ഇതര ജില്ലകളിലെ നിയമനത്തിനും പരിഗണിക്കണമെന്ന്​ കെ.എ.ടി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ ഹൈകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയാണ്​ കെ.എ.ടി ഉത്തരവ്​ റദ്ദാക്കിയത്.

