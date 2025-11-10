Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    10 Nov 2025 11:44 PM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 11:44 PM IST

    സോളാർ: പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ​ സ്​റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈകോടതി

    തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: സോ​ളാ​ർ അ​ട​ക്കം പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​ദ്യു​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു.

    ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ ഡൊ​മ​സ്റ്റി​ക് ഓ​ൺ ഗ്രി​ഡ് സോ​ളാ​ർ പ​വ​ർ പ്രോ​സ്യൂ​മേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നി​യാ​സ്​ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ന്മേ​ൽ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യ​ട​ക്കം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കും വൈ​ദ്യു​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ർ​ച്ചേ​സ് എ​ഗ്രി​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കും​മു​മ്പ് പൊ​തു​തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന് ഒ​രു​മാ​സ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം വേ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നി​ന് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ങ്ങി.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യി​ച്ച കോ​ട​തി, തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    solar energy, HighCourt of Kerala
