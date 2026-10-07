വസ്ത്രധാരണം വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടമെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നത് പൗരൻമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് ഹൈകോടതി. ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയെന്നത് മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ഒരാൾ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നോ ധരിക്കരുതെന്നോ നിർദേശം നൽകാനാൻ വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ അധികാരമില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചുരിദാർ ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് വിലക്കിയ സ്കൂൾ മാനേജരുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊട്ടാരക്കര ഈശ്വരവിലാസം ഹൈസ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക സിന്ധു എസ്. നായർ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
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