Madhyamam
    29 Sept 2025 6:49 AM IST
    29 Sept 2025 6:49 AM IST

    ഹൈടെക് കോപ്പിയടി; പി.എസ്.സി നിർദേശത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ സർക്കാർ

    ഹൈടെക് കോപ്പിയടി; പി.എസ്.സി നിർദേശത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ സർക്കാർ
    ക​ണ്ണൂ​ർ: പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഹൈ​ടെ​ക് കോ​പ്പി​യ​ടി ത​ട​യാ​ൻ പി.​എ​സ്.​സി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ. പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ജാ​മ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് പി.​എ​സ്.​സി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സാ​ധ്യ​ത​പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഹൈ​ടെ​ക് കോ​പ്പി​യ​ടി ത​ട​യാ​ൻ മ​റ്റു പ്ര​തി​വി​ധി​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പി.​എ​സ്.​സി​യെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കി​ടെ ഹൈ​ടെ​ക് കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്ക് യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഷ​ർ​ട്ടി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൈ​ക്രോ കാ​മ​റ​വ​ഴി ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം പ​ക​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് ബ്ലൂ​ടൂ​ത്ത് വ​ഴി ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടെ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​യാ​യ പെ​ര​​ള​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ദ് (27) ചെ​യ്ത​ത്. പി.​എ​സ്.​സി​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹൈ​ടെ​ക് കോ​പ്പി​യ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഇ​ൻ​വി​ജി​ലേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ഇ​ത്ത​രം കോ​പ്പി​യ​ടി ത​ട​യാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ല.

    ഹാ​ൾ​ടി​ക്ക​റ്റും പേ​ന​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൈ​​ക്രോ കാ​മ​റ, ബ്ലൂ​ടൂ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഷ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കി​ല്ല. ‘നീ​റ്റ്’ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യോ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ​രി​ഹാ​രം. ‘നീ​റ്റ്’ പോ​ലെ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ​​യ​ല്ലാ​ത്ത​തും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പേ പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​യെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും പി.​എ​സ്.​സി​യി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    മ​ഞ്ചാ​ടി​ക്കു​രു വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള കാ​മ​റ; സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ക​റു​പ്പെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ടു​ത്ത ബ്ലൂ ​ഷ​ർ​ട്ടി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ബ​ട്ട​ൺ പ​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യാ​ണ് മ​ഞ്ചാ​ടി​ക്കു​രു വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള കാ​മ​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ദ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബ​ട്ട​ൺ പ​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ സ്ഥാ​ന​ത്ത് സേ​ഫ്റ്റി പി​ൻ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ലാ​ണ് ക​റു​ത്ത നി​റ​മു​ള്ള കാ​മ​റ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ കാ​മ​റ​ക്കു അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി കു​ത്ത​നെ വെ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പി.​എ​സ്.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സ​ർ ഷാ​ജി ക​ച്ചു​​​മ്പ്രോ​ന് സം​ശ​യം വ​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​യാ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് പി.​എ​സ്.​സി ഓ​ഫി​സ​ർ നേ​രി​ട്ട് പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ, ഷ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച ബാ​റ്റ​റി ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​വും പാ​ന്റ്സി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ള്ള വൈ​ഫൈ റൂ​ട്ട​റും നി​ല​ത്തു​വീ​ണു. ഇ​യാ​ൾ എ​ഴു​തി​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും പി.​എ​സ്.​സി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്കും. പു​റ​മെ​യു​ള്ള സ​ഹാ​യി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ​ഹ​ദി​നെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങും.

