Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉയർന്ന പോളിങ്​ ശതമാനം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 6:15 AM IST

    ഉയർന്ന പോളിങ്​ ശതമാനം 1960ൽ; കൂടുതൽ വോട്ട്​ 2021ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ 1960ലെ ​ര​ണ്ടാം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 85.72 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ 1987ൽ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പോ​ളി​ങ്​ 80 ശ​ത​മാ​നം ക​വി​ഞ്ഞ​ത്. ’87ൽ 80.54 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പോ​ളി​ങ്.

    സം​സ്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്​ 2021ലാ​ണ്. അ​ന്ന്​ ആ​കെ​യു​ള്ള 2,75,03,768 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 2,09,03,230 പേ​ർ (76 ശ​ത​മാ​നം) വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 1957ലെ ​ഒ​ന്നാം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പോ​ളി​ങ്ങു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ന്ന്​ 8913247 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 5837577 പേ​ർ (65.49 ശ​ത​മാ​നം) സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്​ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പോ​ളി​ങ്​ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്​ താ​ഴെ​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ ശേ​ഷം പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 2,71,42,952 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 2,06,28,643 പേ​ർ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ 2021ലെ ​പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം (76 ശ​ത​മാ​നം) ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ത്തും. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ 2.78 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 24.08 ല​ക്ഷം പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2.54 കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ അ​ന​ർ​ഹ​രെ​ന്നു​ക​ണ്ട്​ 53,229 പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മൊ​ത്തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2.53 കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ 15 ല​ക്ഷം പേ​ർ കൂ​ടി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 2,69,53,644 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ 1,89,308 പേ​ർ കൂ​ടി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നേ​ടി​യ​തോ​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2,71,42,952 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ​ 53,984 സ​ർ​വി​സ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​തും​കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ മൊ​ത്തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2,71,96,936 ആ​ണ്. പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​വി​ധ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votershistorypolling percentageKerala Assembly Election 2026
    News Summary - High polling percentage in 1960; more votes in 2021
    X