    Posted On
    1 Sept 2025 7:21 PM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 7:21 PM IST

    കാമുകനുമായി ചേർന്ന്​ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം; ശിക്ഷ ​​ശരിവെച്ച് ഹൈകോടതി

    കൊച്ചി: കാമുകനുമായി ചേർന്ന്​ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ഹൈകോടതി ശരിവെച്ചു. കാക്കനാട്​ മനക്കക്കടവ്​ സ്വദേശി സജിതക്ക്​ എറണാകുളം ​സെഷൻസ്​ കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷയാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ്​ ജോബി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ച്​ ശരിവെച്ചത്​.

    സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ച വിചാരണ കോടതി നടപടിയിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കി പ്രതിയു​ടെ ഹരജി കോടതി തള്ളി. അതേസമയം, കൊലപാതകവുമായി നേരിട്ട്​ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ടാംപ്രതി പാമ്പാടി സ്വദേശി ടിസൺ കുരുവിളയെ വെറുതെവിട്ട നടപടി ചോദ്യം ​ചെയ്യുന്ന സർക്കാറിന്‍റെ അപ്പീൽ ഹരജിയും കോടതി തള്ളി.

    2011 ഡിസംബർ 23ന്​ പുലർച്ച സജിതയുടെ ഭർത്താവ്​ കൊച്ചേരി പോൾ വർഗീസിനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ട സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്​ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്​ ​കഴുത്തിൽ മുറുക്കിയും മുഖമടച്ച്​ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയത്​. തുടർന്ന്​ കാക്കനാട്​ പൊലീസ്​ ഹരജിക്കാരിയെ ഒന്നും കാമുകനായ ടിസണിനെ രണ്ടും പ്രതികളാക്കി​ കേസെടുത്തു​.

    കൊലപാതകത്തിലേക്ക്​ നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ കിടപ്പുമുറിയുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും വിശ്വസനീയമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഹരജിക്കാരിക്ക്​ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന്​ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്​​ ഹരജിക്കാരി കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന്​ ​ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി തുടർന്നാണ്​ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ശരിവെച്ചത്​.

    കേസിൽ രണ്ടാംപ്രതിക്ക്​ കുറ്റകൃത്യത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം നേരിട്ട്​ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന്​ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെഷൻസ്​ കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാനാവില്ലെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി തുടർന്നാണ്​ രണ്ടാം പ്രതിയെ വിട്ട നടപടി ​ശരിവെച്ചത്​. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡർ ടി.ആർ. രഞ്ജിത്​ ഹാജരായി.

