    പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ വിലക്ക്​ തുടരും; ഹരജി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക്​ മാറ്റി

    കൊച്ചി: മണ്ണുത്തി -ഇടപ്പള്ളി ദേശീയപാതയിലെ പാലിയേക്കര ടോൾ വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഹൈകോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും. അടിപ്പാതകളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അപകട സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തിയ ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്​, ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ.വി. മേനോൻ എന്നിവർ ഹരജി വീണ്ടും വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക്​ മാറ്റി. അതുവരെ നിലവിലെ ടോൾ വിലക്ക്​ തുടരും.

    കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്നും ടോൾ പിരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്​ വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ വാദം. 65 കിലോമീറ്റർ പാതയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ടോൾ വിലക്കിയത് മറ്റ് ദേശീയപാതകളുടെ കാര്യത്തിലും ബാധകമാവുകയാണെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറിയിച്ചു​.

    ആമ്പല്ലൂർ, മുരിങ്ങൂർ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ പ്രശ്നമുള്ളതെന്നായിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ല കലക്ടറുടെ വിശദീകരണം. തുടർന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക്​ അടിയന്തരമായി നിർദേശം നൽകാൻ ജില്ല കലക്ടറോട്​ കോടതി ​നിർദേശിച്ചു. തൃശൂർ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ്, ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത്, നിയുക്​ത യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ സംസ്​ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​​ ഒ.ജെ. ജനീഷ്​ തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹരജികളാണ്​ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​.

