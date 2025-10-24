Begin typing your search above and press return to search.
    ആന്‍റണി രാജു പ്രതിയായ കേസിന്‍റെ വിചാരണ തടഞ്ഞ്​ ഹൈകോടതി; തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറിക്കേസിലാണ് നടപടി

    ഹൈകോടതി, ആന്‍റണി രാജു

    Listen to this Article

    കൊച്ചി: മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു എം.എൽ.എ പ്രതിയായ തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറിക്കേസിൽ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവ്​ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്​ ഹൈകോടതി താൽകാലികമായി തടഞ്ഞു.

    കോടതി ജീവനക്കാരനായ ഒന്നാംപ്രതി ജോസ്​ സർക്കാർ സർവിസിലുള്ളയാളായതിനാൽ വഞ്ചനക്കുറ്റമടക്കം ​പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്ത​ണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്​ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അനിൽ ഇമ്മാനുവൽ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്‍റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്​.

    വിചാരണ നടക്കുന്ന നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ്​ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. എതിർകക്ഷികൾക്ക്​ നോട്ടീസയക്കാൻ ഉത്തരവായ ഹൈകോടതി, ഒക്​ടോബർ 28ന്​ ഹരജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

    തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നാണ് പ്രതികൾക്കെതിരായ കേസ്. ഈ കേസിൽ ആന്റണി രാജുവായിരുന്നു വിദേശ പൗരന്റെ അഭിഭാഷകൻ. 1990ലാണ് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച മയക്കുമരുന്നുമായി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശിയെ പിടികൂടിയത്.

    തൊണ്ടിമുതലായിരുന്ന അടിവസ്ത്രം കോടതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതാണ് കേസിനിടയാക്കിയത്. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്​ ആന്‍റണി രാജു.

    TAGS:antony rajuhigh courtLatest NewsEvidence tampering case
