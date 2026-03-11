Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരള ബാങ്കിലെ ദിവസ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 March 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 10:42 PM IST

    കേരള ബാങ്കിലെ ദിവസ വേതനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈകോടതി തടഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    kerala bank
    cancel

    കൊച്ചി: കേരള ബാങ്കിലെ ദിവസ വേതനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈകോടതി വിലക്കി. ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 24 പേരെ പാർട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് തസ്തികയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊച്ചി സ്വദേശികളായ ബേസിൽ ജോർജ് പോൾ, ശ്യാം കുമാരൻ എന്നിവർ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ഇനിയൊരു ഉത്തരവുവരെ നടപടികൾ തടഞ്ഞ് ജസ്റ്റിസ് എൻ. നഗരേഷ് ഉത്തരവിട്ടത്.

    സർക്കാറിനും കേരള ബാങ്ക് അധികൃതർക്കും നിയമനം ലഭിക്കുന്ന 24 പേർക്കും നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഡ്രൈവർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, എ.സി ഓപറേറ്റർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 24 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഹരജിക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തത്.

    പാർട് ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് തസ്തിക എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നികത്തണമെന്നിരിക്കെ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഹരജി. ഹരജി വീണ്ടും 16ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala bankDaily wagehigh court
    News Summary - High Court stays regularization of daily wage earners in Kerala Bank
    Similar News
    Next Story
    X