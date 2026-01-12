Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:53 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:53 PM IST

    കേരള മുൻ രജിസ്​​ട്രാർക്ക്​ നൽകിയ കുറ്റാരോപണ മെമോ​ ഹൈകോടതി സ്​റ്റേ ചെയ്തു; വി.സിക്ക്​ വിമർശനം

    കേരള മുൻ രജിസ്​​ട്രാർക്ക്​ നൽകിയ കുറ്റാരോപണ മെമോ​ ഹൈകോടതി സ്​റ്റേ ചെയ്തു; വി.സിക്ക്​ വിമർശനം
    കൊ​ച്ചി: സി​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റ് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​വും കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന് വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ മെ​മോ ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഹൈ​കോ​ട​തി. അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ മെ​മോ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു. എ​ന്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​മോ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും വി.​സി​യോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച കോ​ട​തി, മ​റ്റ് എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. മെ​മോ നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഭാ​ര​താം​ബ വി​വാ​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന് ര​ജി​സ്ട്രാ​റെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത വി.​സി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ചേ​ർ​ന്ന സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്ത് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നം വി​ടു​ക​യാ​ണ് വി.​സി ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​വി.​സി പു​തി​യ കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ മെ​മോ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നി​ടെ ശാ​സ്​​താം​കോ​ട്ട ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും വി.​സി പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​നാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി.​സി​ക്ക് കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​ക്ട്​ പ്ര​കാ​രം അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ച് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ മെ​മോ ന​ൽ​കി​യ​ത് ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​മെ​മോ ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം 24ന് ​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ വി.​സി വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ മ​റ്റെ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മെ​മോ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വി.​സി​ക്ക് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Kerala High CourtKerala University
    News Summary - High Court stays charge memo against former Kerala registrar
