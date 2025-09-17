Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎം.ആർ. അജിത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 10:22 PM IST

    എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെതിരായ ഉത്തരവിലെ സ്റ്റേ തുടരും

    text_fields
    bookmark_border
    പി.വി. അന്‍വറിനെ കേസിൽ കക്ഷിചേർത്തു
    എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെതിരായ ഉത്തരവിലെ സ്റ്റേ തുടരും
    cancel

    കൊ​ച്ചി: അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന കേ​സി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റും എ.​ഡി.​ജി.​പി​യു​മാ​യ എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്മേ​ലു​ള്ള ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​തു​ട​രും. ഹ​ര​ജി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും 25ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തു​വ​രെ ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്​​റ്റേ നീ​ട്ടി​യ​ത്. വി​ജി​ല​ൻ​സ്​​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ അ​ജി​ത്​​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​രാ​ൻ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പി.​വി. അ​ന്‍വ​റി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. മൂ​ന്നാം എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ​ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ത്ത​ത്. വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. ഇ​തും 25ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    അ​ൻ​വ​റി​നെ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ത്തി​​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​യാ​ളെ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദം. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ അ​ൻ​വ​റെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് വ​ലി​യ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ അ​ൻ​വ​റി​ന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വാ​ദി​ച്ചു.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി വി​ധി​യ​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി, അ​ൻ​വ​റി​ന്​​ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ത്ത്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും അ​ൻ​വ​റി​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ഴു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം എ​തി​ർ​സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര പി. ​നാ​ഗ​രാ​ജ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് എ​ന്താ​ണ് കാ​ര്യം, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ങ്ങ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High CourtMR Ajith Kumarstay orderKerala
    News Summary - high court stay on order against MR Ajith Kumar case to continue
    Similar News
    Next Story
    X