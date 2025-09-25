Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    25 Sept 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:18 AM IST

    നിർമാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്; സർക്കാറിന്‍റെ വിശദീകരണം തേടി

    നിർമാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്; സർക്കാറിന്‍റെ വിശദീകരണം തേടി
    കൊ​ച്ചി: കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​​രെ കേ​ര​ള ജ​ന​റ​ൽ വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജോ​സ് ജോ​ർ​ജ് പ്ലാ​ത്തോ​ട്ടം ന​ൽ​കി​യ ഹ‌​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബ​സ​ന്ത് ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​യ​ട​ക്കം അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വൈ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ്ര​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യാ​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മോ​യെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ബോ​ർ​ഡി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 16 മാ​സ​ത്തെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് 293 പേ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ വാ​ദം. ഹ​ര​ജി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

